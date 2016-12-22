Шарапова получила приглашение принять участие в турнире WTA в Бирмингеме

Российская теннисистка Мария Шарапова получила wild card на турнир WTA Aegon Classic в Бирмингеме. Об этом сообщается на сайте Ассоциации тенниса Лондона (LTA), которая является организатором данного турнира.
Как отмечается в сообщении, Шарапова впервые за семь лет примет участие в соревновании и уже подтвердила, что выступит на турнирах, которые пройдут в 2017 году и 2018 году.
Исполнительный директор LTA Майкл Доуни заявил, что решение об участии Шараповой в турнире не было принято «легко». «Мы понимали, что не все согласятся с этим, потому что Марии было запрещено принимать участие в соревнованиях, и сейчас она возвращается снова в профессиональный теннис», — сказал Доуни. Он отметил, что всегда возникают споры о том, кто получит wild cards.
В свою очередь Мария Шарапова заявила, что она очень рада снова вернуться в Бирмингем в 2017 году и сыграть на траве в рамках подготовки к Уимблдонскому турниру. Она поблагодарила Ассоциацию тенниса Лондона за предоставление такой возможности. «У меня столько хороших воспоминаний об игре здесь на протяжении трех лет. Я надеюсь увидеть новые обновления турнира, которые сделали его самым лучшим кортом в мире», — заявил она.
Шараповой было запрещено принимать участие в соревнованиях из-за того, что в ее допинг-пробе с чемпионата Австралии в январе 2016 года был обнаружен запрещенный препарат мельдоний. В марте того же года теннисистка взяла на себя вину за принятие запрещенного препарата и заявила, что не знала о его запрете, потому что десять лет принимала его по совету семейного врача.
Шарапова не выходила на корт с конца января 2016 года. В октябре 2016 года ее исключили из рейтинга WTA. Из-за этого российской спортсмене нужно получать специальное приглашение wild card для участия в престижных соревнованиях.