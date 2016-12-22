Украинской авиакомпании «УРГА» запретили летать в Евросоюз

Украинская авиакомпания «УРГА» попала в черный список Евросоюза и не сможет выполнять рейсы в страны ЕС. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии.
Помимо этого, Евросоюз включил в черный список еще семь авиакомпаний: Iran Aseman Airlines (Иран), Iraqi Airways (Ирак), Blue Wing Airlines (Суринам), Med-View Airlines (Нигерия), Mustique Airways (Сент-Винсент и Гренадины) и Air Zimbabwe (Зимбабве).
В документе указано, что авиакомпании были включены в черный список из-за нерешенных проблем в области безопасности полетов. Они были обнаружены Европейским агентством по авиационной безопасности во время проверок. Всего в черном списке оказалась 181 авиакомпания из 23 стран мира.
Ранее в феврале 2017 года Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) временно приостановило разрешение на рейсы в страны ЕС для украинской авиакомпании DART.
Авиакомпания «УРГА» — украинская авиационная компания, занимающаяся авиаперевозкой пассажиров и грузов с 1993 года. Базовые аэропорты компании — кировоградский Кировоград и киевский Жуляны. Компания владеет 20 самолетами.