Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналДеньгиQuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Ваш регион , верно?ДаНет
Весь мирБашкортостанВологодская областьЕкатеринбургКалининградКраснодарский крайНижний НовгородНовосибирскПермский крайРостов-на-ДонуСанкт-Петербург и областьТатарстанТюменьЧерноземье
Политика
Украинской авиакомпании «УРГА» запретили летать в Евросоюз 18:12 СМИ сообщили об ударе США по проправительственным силам в Сирии 20:55 Time сообщил о планах российских хакеров «изменить ход событий в США» 20:08 Киев начал поиск сообщников Сталина и Берии при депортации крымских татар 19:41 Лавров описал работу американских СМИ с помощью советского анекдота 18:47 Путин поговорил по телефону с президентом Венесуэлы 18:44 Слабое звено Европы: почему Венгрия не испугается лишиться голоса в ЕС 18:43 Захарова опровергла данные о просьбе МИДа о встрече Лаврова и Обамы 18:24 СМИ узнали о рассмотрении кандидатуры Небензи на пост постпреда при ООН 18:00 Армения передала России осужденного за убийство семьи в Гюмри 17:40 Ольга Васильева назвала дату введения обязательного ЕГЭ по истории 17:37 Собянин подписал закон о гарантиях жителям сносимых пятиэтажек 17:24 В КПРФ предложили выплачивать компенсации детям войны 17:22 Кремль прокомментировал данные о 18 контактах команды Трампа с Россией 17:20 Комитет Госдумы рассмотрел кандидатуру нового посла России в Турции 17:16 Кадырова наградили почетной грамотой Нацгвардии России 16:59 Замглавы МИДа ответил на сообщения о своем назначении послом в США 16:43 Кремль ответил на предложения объявить импичмент Трампу 16:31 Спецпрокурор без страха и упрека: кто в США будет вести «российское дело» 16:29 Кремль назвал недопустимым нарушение интересов РПЦ на Украине 16:24 Кремль отказался комментировать видеообращение Усманова к Навальному 16:23
Лента новостей 21:37 МСК
Навальный рассказал о намерении подать в суд на власти Москвы Общество, 21:21 «Газпром» может выплатить дивиденды за 2016 год в 8,04 руб. на акцию Бизнес, 21:11 «Любой дом рискует быть снесенным»: что нарушает законопроект о реновации Общество, 21:09 Лучшие предложения рынка наличной валюты  21:00   USD НАЛ. Покупка 57,64 Продажа 57,62 EUR НАЛ. 63,90 64,01 СМИ сообщили об ударе США по проправительственным силам в Сирии Политика, 20:55 Яровая предложила вместо сейсмоукрепления сносить дома на Дальнем Востоке Общество, 20:45 Бизнес отказался интегрироваться в Евразийский экономический союз Экономика, 20:28 СМИ узнали о планах основателя The Moscow Times выкупить ее у Кудрявцева Бизнес, 20:27 Минобрнауки не увидело пропаганды в показе студентам фильма о Навальном Общество, 20:08 Time сообщил о планах российских хакеров «изменить ход событий в США» Политика, 20:08 Опубликовано видео с места наезда на пешеходов в Нью-Йорке Общество, 19:49 Американские хоккеисты вылетели с чемпионата мира Спорт, 19:49 Автомобиль врезался в пешеходов на Таймс-Сквер в Нью-Йорке. Фотогалерея Фотогалерея, 19:48 Полиция отказалась считать наезд на пешеходов в Нью-Йорке терактом Общество, 19:45 Киев начал поиск сообщников Сталина и Берии при депортации крымских татар Политика, 19:41 В результате наезда машины на пешеходов в Нью-Йорке пострадали 20 человек Общество, 19:33 Сборная России вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею Спорт, 19:28 Сечин сообщил о планах «Роснефти» вернуть новые активы «Башнефти» Бизнес, 19:23 Шарапова получила приглашение принять участие в турнире WTA в Бирмингеме Общество, 19:23 Один человек погиб при наезде автомобиля на прохожих в Нью-Йорке Общество, 19:20 На обложке TIME Белый дом превратился в храм Василия Блаженного Технологии и медиа, 19:10 Автомобиль врезался в прохожих на Таймс-сквер в Нью-Йорке Общество, 19:08 СМИ узнали о заключении экс-замглавы Спецстроя сделки со следствием Бизнес, 18:53 Лавров описал работу американских СМИ с помощью советского анекдота Политика, 18:47 Путин поговорил по телефону с президентом Венесуэлы Политика, 18:44 Слабое звено Европы: почему Венгрия не испугается лишиться голоса в ЕС Политика, 18:43 Солиста группы «Би-2» оштрафовали после задержания за хранение марихуаны Общество, 18:28 Захарова опровергла данные о просьбе МИДа о встрече Лаврова и Обамы Политика, 18:24
Украинской авиакомпании «УРГА» запретили летать в Евросоюз
Материалы по теме Российским авиакомпаниям временно запретили полеты в Турцию Россия допустила запрет полетов около Крыма из-за ракетных стрельб Киева Запрет полетов в Турцию и Египет ударил по двум столичным аэропортам Украинским авиаперевозчикам запретили летать на Северный Кавказ
18:12
Украинской авиакомпании «УРГА» запретили летать в Евросоюз

Украинская авиакомпания «УРГА» попала в черный список Евросоюза и не сможет выполнять рейсы в страны ЕС. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии.

Помимо этого, Евросоюз включил в черный список еще семь авиакомпаний: Iran Aseman Airlines (Иран), Iraqi Airways (Ирак), Blue Wing Airlines (Суринам), Med-View Airlines (Нигерия), Mustique Airways (Сент-Винсент и Гренадины) и Air Zimbabwe (Зимбабве).

В документе указано, что авиакомпании были включены в черный список из-за нерешенных проблем в области безопасности полетов. Они были обнаружены Европейским агентством по авиационной безопасности во время проверок. Всего в черном списке оказалась 181 авиакомпания из 23 стран мира.

Ранее в феврале 2017 года Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) временно приостановило разрешение на рейсы в страны ЕС для украинской авиакомпании DART.

Авиакомпания «УРГА» — украинская авиационная компания, занимающаяся авиаперевозкой пассажиров и грузов с 1993 года. Базовые аэропорты компании — кировоградский Кировоград и киевский Жуляны. Компания владеет 20 самолетами. 

Теги
Украина, Евросоюз, запрет полетов, авиакомпания «УРГА»
Другие материалы РБК
В чем уникальность новой штаб-квартиры Apple стоимостью 5 млрд долларов
Мутко рассмешил Медведева обещанием
Олимпийский чемпион скончался в возрасте 37 лет
В Санкт-Петербурге начали сносить здание с людьми внутри
Власти изменят способ оплаты услуг ЖКХ для россиян
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку