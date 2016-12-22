Власти Москвы рассказали о «троллинге» во время голосования по реновации

Ряд голосов по программе реновации в Москве не прошли проверку, потому что в них был «троллинг». Об этом сообщил руководитель департамента информационных технологий Москвы Артем Ермолаев.



«Распространенная ошибка, которую допускают люди, — это так называемый «троллинг», когда люди вместо фамилии, имени и отчества пишут обращения, связанные со своим домом», — пояснил он. По словам Ермолаева, голосующие пытаются «залить» в графу для ФИО, как можно больше не относящегося к этой информации текста. «Мы их не можем определить», — сказал представитель столичного департамента информационных технологий.

Голосование о включении или исключении дома из программы реновации жилья началось 14 мая. В голосовании могут принять участие собственники квартир в домах, которые могут пойти под снос. В электронной системе «Активный гражданин» принимающему участие в голосовании задается вопрос: поддерживает ли он включение своего дома в программу реновации и предоставление ему новой квартиры или нет.



На следующий день после начала голосования директор многофункциональных центров «Мои документы», в которых также можно проголосовать, Елена Громова заявила, что жители более 60 районов Москвы поддержали снос пятиэтажек. Всего в предварительный список домов, которые включены в программу реновации, вошли около 4,5 тыс. зданий в 85 районах и шести поселениях Москвы. Однако 12 мая мэрия заявила об исключении из данного списка 15 зданий.

В среду, 17 мая, Мосгордума приняла законопроект, который дает дополнительные гарантии юридических и имущественных прав москвичам во время проведения программы реновации. В частности, проект предлагает властям оказать помощь многодетным семьям во время переезда из дома под снос.

Данный законопроект был внесен в столичный парламент 13 мая мэром Москвы Сергеем Собяниным. В законопроекте отмечается, что дом будет включен в программу реновации в том случае, если за его снос проголосуют две трети собственников и социальных нанимателей. Жильцы также будут иметь полное право выйти из программы в любое время, пока не будет заключен первый договор на обмен квартиры в старом доме на новую.