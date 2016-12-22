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Акции группы ПИК упали на 6% после сообщений об обысках в компании
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13:44
Акции группы ПИК упали на 6% после сообщений об обысках в компании

Акции группы компаний «ПИК» упали более чем на 6% на фоне сообщений об обысках в центральном офисе компании в Москве. Накануне, 17 мая, торги закрылись на отметке 290,9 руб. за акцию. Во время торгов 18 мая стоимость акции снижалась до 274 руб. Об этом свидетельствуют данные торгов на сайте Московской биржи.

Данного значения акции во время торгов достигли в 12:46 мск. На 13:14 мск цена за акции ГК «ПИК» составляла 280,75 руб.

В четверг, 18 мая, РБК сообщал, что в центральном офисе ПИК прошли обыски. Во время следственных действий он был закрыт, но после возобновил работу. Как отмечалось в пресс-релизе ПИК, который пришел в РБК, обыски проводились «в связи с обстоятельствами, не имеющими прямого отношения к самой компании, ее акционерам и сотрудникам». В компании отметили, что обыски связаны с подрядчиками и проводятся «несколько раз в квартал». По данным РБК, во время следственных мероприятий рядом с офисом компании дежурил ОМОН.

Старший помощник руководителя главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова рассказала ТАСС, что обыски в ПИК проходили в связи с расследованием уголовного дела о причинении ущерба спортивному обществу «Динамо». Как отмечает «Интерфакс», обстоятельства дела представитель Следственного комитета не пояснила. 

Теги
обыски, ГК «ПИК», акции
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