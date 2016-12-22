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Минюст назвал условия изъятия единственного жилья у должников
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Минюст назвал условия изъятия единственного жилья у должников
Финансы, 12:07
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Минюст назвал условия изъятия единственного жилья у должников

Взыскание единственного жилья у должников будет проводиться только по социально значимым исполнительным производствам. Об этом говорится в доработанном законопроекте о лишении единственного жилья, сообщил замглавы департамента экономического законодательства Минюста России Денис Новак, передает «РИА Новости».

Лишать жилья будут неплательщиков алиментов, а также тех, кто имеет долги за причинение вреда жизни и здоровью, отметил Новак. Изъять единственное жилье нельзя будет за просроченные кредиты или неуплату ЖКХ. По данным «РИА Новости», эти меры приставы смогут применить только для обеспечения интересов социально незащищенной категории кредиторов, которые страдают от недобросовестных должников, которые имеют жилье, существенно превышающее размеры нормального проживания.

Новак также добавил, что была выработана «более дифференцированная шкала» для того, чтобы за долг, «соотносимый со стоимостью телевизора», нельзя было «изъять квартиру». Он отметил, что было разделено понятие дешевого и роскошного жилья.

Минюст внес законопроект об изъятии единственного жилья у должников 20 декабря прошлого года. В нем предполагалось, что взыскание может быть обращено на единственное жилье должника, которое по размеру и стоимости «явно превышает» его потребности в жилище. Глава Федеральной службы судебных приставов Артур Парфенчиков заявлял, что данный законопроект не нарушает конституционного права граждан на жилье. При этом омбудсмен Татьяна Москалькова назвала инициативу Минюста несвоевременной в «сегодняшних экономических условиях».

В феврале глава российского Министерства юстиции Александр Коновалов заявил, что власти могут отказаться от законопроекта «сильного общественного резонанса».

В среду, 17 мая, Коновалов сообщил, что Минстрой поддержал проект об изъятии жилья, передавало RNS. Он отметил, что в данный момент законопроект дорабатывается. В Минюсте агентству рассказали, что после доработки проект будет направлен на согласование в заинтересованные министерства и Верховный суд.

Теги: Минюст , жилье , должники
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