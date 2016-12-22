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Мария Кокорева, Наталья Демченко
Киев допустил использование «Яндекс.Пробки» для планирования наступления

Монитор с отображением сервиса «Яндекс.Пробки»

Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»
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Россия может использовать данные сервисов компании «Яндекс» для планирования военного наступления на территорию Украины, считают в Совете нацбезопасности Украины. Накануне Киев ввел санкции против «Яндекса», Mail.Ru Group и других компаний и российских граждан

Россия может использовать данные сервисов «Яндекс.Пробки» и «Яндекс.Навигатор» для планирования наступления на территорию Украины. Об этом заявил руководитель службы по вопросам информационной безопасности аппарата Совета нацбезопасности Украины (СНБО) Валентин Петров, передает украинское агентство УНН.

Соответствующее заявление он сделал во время своего выступления на мероприятии под названием «Новые санкции в отношении страны-агрессора: что дальше?», уточняет «Укринформ».

По мнению Петрова, тот факт, что сервисы «Яндекса» в режиме онлайн получают информацию о состоянии путей, пропускной способности и загруженности дорог на территории Украины, приводит к тому, что для планирования «наступления» Москве не нужны разведчики и спутники, так как страна сама позволяет собирать данные через эти сервисы.

«Если надо планировать любое наступление, прорыв или какие-то другие действия — то лучшей ситуации и не придумаешь. Не нужны и агентура, разведчики, даже спутники не нужны. Мы все сами даем», — сказал он.

Аналитики пересмотрят рекомендации по акциям Yandex из-за новых санкций

Указ президента Украины Петра Порошенко о введении против ряда физических и юридических лиц санкций вступил в силу 17 мая. Документ предусматривает введение санкций в отношении 468 российских и украинских компаний, а также 1228 физических лиц. Под санкциями в том числе оказались «Яндекс» и Mail.Ru Group, которая владеет социальными сетями «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Комментируя это решение во время своего сегодняшнего выступления, Петров отметил, что это решение следовало принимать раньше, уточняет «Укринформ».

Ранее в среду, 17 мая, представители «ВКонтакте» сообщили о том, что после сообщения о блокировке соцсети на территории Украины был зафиксирован рекорд посетителей из этой страны за сутки. По данным сообщества «ВК Украина», соцсеть за сутки посетили 18 млн человек.

Ранее в компаниях отметили, что санкции не окажут влияния на их финансовые показатели, но негативно отразятся на пользователях. «Поскольку доля украинского бизнеса в структуре выручки Mail.Ru Group незначительна, мы не видим причин для корректировки наших финансовых планов и продолжим активно развиваться на рынке в различных направлениях», — отмечала компания. 

Теги
Украина, "Яндекс", «Яндекс. Пробки»
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