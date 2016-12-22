Новым директором Исаакиевского собора может стать автор любовных романов

Пост директора музея «Исаакиевский собор» еще до конца мая может занять Ирада Вовненко, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на свои источники.
В настоящее время Вовненко работает заместителем директора музея по связям с общественностью. В разговоре с корреспондентом «Фонтанки» она сообщила, что пока не получала от комитета по культуре Санкт-Петербурга подобных предложений.
Ранее председатель комитета по культуре Константин Сухенко заявил журналистам, что выберет нового главу музея из числа заместителей действующего директора Николая Бурова, который намерен покинуть свой пост с 1 июня 2017 года.
Ирада Вовненко окончила Санкт-Петербургский Государственный университет культуры и искусств, принимала участие в проекте восстановления Янтарной комнаты и руководила проектом «Собрание друзей Исаакиевского собора». Она также известна как основатель благотворительного фонда «Ренессанс» и автор ряда книг, в том числе романов «Влечение» и «Любовь и счастье добавлять по вкусу».