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Мединский призвал защитить российское кино от Голливуда
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14:11
Мединский призвал защитить российское кино от Голливуда

Российское кино необходимо защищать от Голливуда с помощью протекционистских мер. Об этом заявил министр культуры России Владимир Мединский, передает «Интерфакс».

«Мы уверены, что необходимо законодательно вводить протекционистские меры, защищать российское кино от неравной конкуренции со стороны Голливуда», — сказал Мединский на правительственном часе в Госдуме.

В январе Министерство культуры задумалось над увеличением суммы госпошлины на прокат иностранных фильмов в 1,4 тыс. раз: с 3,5 тыс. до 5 млн руб. Как рассказывал «Ведомостями» управляющий директор Фонда кино Антон Малышев, эту идею активно поддерживал Владимир Мединский. Глава Минкульта, по словам Малышева, предложил передавать полученные деньги Фонду кино, чтобы впоследствии тратить на создание российских фильмов.

Малышев отмечал, что увеличение госпошлины позволит «очистить прокат от заметного числа иностранных фильмов низкого качества», а взамен получить «больше сеансов под наше кино».
  

Теги
Голливуд, Владимир Мединский, кинематограф
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