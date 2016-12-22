Минкультуры ответило на предложение запретить сцены с распитием алкоголя

Ситуацию с демонстрацией распития спиртного по телевидению не нужно «доводить до абсурда». Так предполагающий запрет показа этих сцен по ТВ законопроект, разработанный Центром разработки национальной алкогольной политики (ЦРНАП), прокомментировал РБК заместитель министра культуры России Владимир Аристархов.

По его словам, алкоголь исторически был одним из элементов российского быта. «Хорошо это или плохо, но это было», — пояснил он. По его словам, в России создано много шедевров кинематографа, отражающих событийную реальность, где этот элемент есть. «Не надо доводить ситуацию до абсурда, и лишать нас возможности просмотра шедевров, которые учат разумному, доброму, вечному, даже если там кто-то поднимает бокал шампанского», — отметил он.

По его словам, решению вопроса могло бы помочь создание на телеканалах органов, которые «думали бы не только о том, как заработать на рекламе в прайм-тайм, а о том, как влияет на людей то, что там показывают».

Аристархов подчеркнул, что «пропаганда алкоголя недопустима». «Но когда мы говорим о фильмах, надо понимать, что совершенно необязательно, что речь в них идет о пропаганде алкоголя. Фильм может с тем же успехом вести пропаганду отказа от алкоголя», — сказал замминистра.

Документ, разработанный ЦРНАП, предполагает запрет на трансляцию по телевидению кадров распития спиртных напитков с 6:00 до 23:00 мск. Глава центра Павел Шапкин рассказал РБК, что фильмы, содержащие такие сцены, должны либо показываться в ночное время, либо из них должны вырезаться соответствующие кадры. В противном случае телеканалы должны получать «предупреждение», позднее ответственность за нарушение должна стать «внушительной», пояснил Шапкин. Контроль за исполнением инициативы Шапкин предлагает возложить на Роскомнадзор, ФАС и сами телекомпании.

«Первый канал» отказался комментировать инициативу о запрете демонстрации алкоголя в фильмах, рассказала РБК пресс-секретарь Лариса Крымова. «Первый канал» ни предложения, ни законопроекты никак не комментирует», — сообщила Крымова. НТВ отказался комментировать предложение о запрете демонстрации алкоголя, заявила РБК руководитель пресс-службы телеканал Мария Безбородова. В пресс-службе ВГТРК также не стали комментировать предложенную инициативу.

«Без комментариев», — ответила РБК руководитель пресс-службы Виктория Курчек.