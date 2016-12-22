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Омбудсмен предложила Госдуме четыре поправки в закон о реновации
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12:02
Омбудсмен предложила Госдуме четыре поправки в закон о реновации
Снос хрущевок
Кремль отказался вмешиваться в проект реновации в Москве 13:47 Минюст предложил дать дополнительные гарантии жителям сносимых пятиэтажек 11:34 Еще 59 материалов

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова попросила депутатов Госдумы учесть ее предложения по поправкам в закон о реновации. Об этом она заявила, выступая перед парламентариями, передает корреспондент РБК.

Всего, по слова омбудсмена, она предложила четыре поправки. Первая касается того, чтобы людям взамен их сносимого жилья предлагали не один, а несколько вариантов. Вторая — чтобы их после решения суда не выселяли «немедленно», как указанно сейчас в законе, а делали это «по обычной судебной процедуре».

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Третье предложение Москальковой касается того, чтобы при переселении учитывалось не только место проживания, но «и весь иной комплекс» пожеланий. В качестве четвертой поправки она предложила увеличить срок переселения с 60 до 90 дней.

Ранее глава Минюста России Александр Коновалов​ предложил предоставить дополнительные гарантии владельцам квартир в домах, попадающих под программу реновации.

Заключение по готовящемуся проекту закона о дополнительных гарантиях жилищных и имущественных прав при реновации в Москве за день до его рассмотрения в Мосгордуме сделала московская прокуратура.

Квартирный опрос: что нужно знать о голосовании по сносу хрущевок

Прокуратура заявила, что документ нужно доработать. По мнению прокуратуры, авторы документа не оговорили правовые последствия, к которым может привести голосование собственников за исключение из программы реновации на домовом собрании.

Проект о дополнительных гарантиях внес в Мосгордуму столичный градоначальник Сергей Собянин 13 мая. 

Теги
Госдума, поправки в закон, хрущевки, реновация, Татьяна Москалькова, снос пятиэтажек, программа реновации, омбудсмен по правам человека
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