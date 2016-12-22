Омбудсмен предложила Госдуме четыре поправки в закон о реновации

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова попросила депутатов Госдумы учесть ее предложения по поправкам в закон о реновации. Об этом она заявила, выступая перед парламентариями, передает корреспондент РБК.
Всего, по слова омбудсмена, она предложила четыре поправки. Первая касается того, чтобы людям взамен их сносимого жилья предлагали не один, а несколько вариантов. Вторая — чтобы их после решения суда не выселяли «немедленно», как указанно сейчас в законе, а делали это «по обычной судебной процедуре».
Третье предложение Москальковой касается того, чтобы при переселении учитывалось не только место проживания, но «и весь иной комплекс» пожеланий. В качестве четвертой поправки она предложила увеличить срок переселения с 60 до 90 дней.
Ранее глава Минюста России Александр Коновалов предложил предоставить дополнительные гарантии владельцам квартир в домах, попадающих под программу реновации.
Заключение по готовящемуся проекту закона о дополнительных гарантиях жилищных и имущественных прав при реновации в Москве за день до его рассмотрения в Мосгордуме сделала московская прокуратура.
Квартирный опрос: что нужно знать о голосовании по сносу хрущевок
Прокуратура заявила, что документ нужно доработать. По мнению прокуратуры, авторы документа не оговорили правовые последствия, к которым может привести голосование собственников за исключение из программы реновации на домовом собрании.
Проект о дополнительных гарантиях внес в Мосгордуму столичный градоначальник Сергей Собянин 13 мая.