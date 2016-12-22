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В Минюсте рассказали об отсутствии планов ликвидировать «Открытую Россию»
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11:12
В Минюсте рассказали об отсутствии планов ликвидировать «Открытую Россию»

У министра юстиции России Александра Коновалова нет информации о намерении ведомства подать в суд иск о ликвидации основанного Михаилом Ходорковским движения «Открытая Россия» и Центра Рерихов, министерство ведет плановый контроль за их деятельностью. Такое заявление Коновалов сделал на VII Петербургском международном юридическом форуме.

«Сейчас у меня такой информации нет. «Открытая Россия» на сегодняшний день — зарегистрированная организация, по Центру Рерихов то же самое. Пока у меня нет информации о подаче иска о ликвидации», — приводит ТАСС слова Коновалова.

Генпрокуратура России признала 26 апреля зарегистрированную в Великобритании организацию «Открытая Россия» нежелательной. Она не связана с одноименным общественно-сетевым движением в России, объясняли РБК представители российского движения. В Генпрокуратуре также уточнили, что признание британской НКО нежелательной организацией не отразится на работе движения в России.

В Центре Рерихов в марте и апреле прошли обыски по делу о преднамеренном банкротстве Мастер-банка, в результате были изъяты некоторые картины. Руководство центра заявило, что Министерство культуры занимается уничтожением музея, а выемка прошла незаконно. В ведомстве с такой оценкой не согласились. За ситуацией вокруг Центра Рерихов пообещал следить глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов. 

Теги
Минюст России, «Открытая Россия», центр Рерихов
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