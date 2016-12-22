Качество новостроек по программе реновации проконтролирует спецотдел

Контролем качества домов, построенных по программе реновации в Москве, займется специальное подразделение Мосгосстройнадзора. Об этом в эфире программы «Деловое утро» на телеканале НТВ сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«За качеством мы будем очень серьезно следить. Сейчас мы создаем специальное подразделение в системе Мосгосстройнадзора. Мэром принято решение о том, что мы сделаем специальные лаборатории, докупим новое оборудование и будем внимательнейшим образом следить, чтобы жилье было качественным», — сказал Хуснуллин.

В случае обнаружения каких-либо нарушений власти будут наказывать застройщика и требовать выполнения «всех недоделок, которые теоретически могут появиться», отметил чиновник.

О запуске программы реновации жилого фонда Москвы было объявлено 21 февраля 2017 года на встрече мэра столицы Сергея Собянина с президентом Владимиром Путиным. ​Изначально планировалось снести почти 8 тыс. домов общей площадью 25 млн кв. м, в которых проживают около 1,6 млн человек. В списке, опубликованном мэрией Москвы 2 мая, оказалось почти в два раза меньше домов — 4,5 тыс. Власти предложили провести по ним голосование. Собственники жилья могут проголосовать «за» или «против» сноса на портале «Активный гражданин», в центрах госуслуг «Мои документы» или на общедомовом собрании.

Голосование должно было стартовать 15 мая, однако на портале «Активный гражданин» оно началось досрочно — вечером 14 мая. Директор многофункциональных центров «Мои документы» Елена Громова по итогам первых часов ​голосования заявила об отсутствии голосов против сноса.