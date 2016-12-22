Суд подтвердил решение о нарушении «Победой» правил перевозки багажа

Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил законность постановления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Москве на транспорте о нарушении авиакомпанией «Победа» правил перевозки багажа, следует из материалов, опубликованных в картотеке на сайте суда.

Таким образом суд, как отмечается в материалах дела, отклонил жалобу представителей лоукостера и оставил в силе решение столичного арбитража от 20 февраля, согласно которому было признано, что правила компании по бесплатной перевозке багажа нарушают нормы действующего в России законодательства.

Согласно российскому Воздушному кодексу, пассажир имеет право провозить бесплатно в качестве багажа чемодан (сумку, рюкзак) весом не более 10 кг.​ Также утвержденные Минтрансом Федеральные авиационные правила разрешают бесплатно брать с собой на борт лайнера дамскую сумочку, портфель, папку для бумаг, зонт, трость, букет цветов, верхнюю одежду, книги, журналы, газеты, детское питание, телефон, фотоаппарат, видеокамеру, ноутбук, костюм в портпледе, детскую люльку, костыли и кресло-коляску.

«Победа» при этом оставляла за пассажирами право бесплатного провоза в салоне только дамской сумочки, портфеля, папки для бумаг и зонта. Перевозка в салоне самолета других предметов, по правилам авиакомпании, являлась дополнительной услугой, за которую взимался сбор.

В июле 2016 года Арбитражный суд Москвы признал законным предписание Ространснадзора от 29 февраля 2016 года. Документ касался провоза багажа на рейсах лоукостера «Победа». Суд постановил, что нормы бесплатного провоза багажа, в том числе вещей, находящихся при пассажире, не могут быть менее 10 кг на одного пассажира. Также суд тогда пришел к выводу, что багаж, перевозимый в пассажирском салоне, должен весить не более 10 кг.