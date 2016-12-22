Против Deloittе возбудили дело из-за картеля при поставках компьютеров

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила административное дело против российского офиса аудиторской компании Deloitte. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным службы, в марте в рамках антимонопольного дела «о картеле на торгах ГАС «Выборы» ФАС России запросила сведения, однако компания их не предоставила. Согласно положениям КоАП (ст. 19.8), компании грозит штраф в размере до 500 тыс. руб.

Ранее, в ноябре 2016 года, ФАС возбудила административное дело против поставщиков компьютеров. По данным ведомства, поставщики системных блоков для системы ГАС «Выборы» могли заключить антиконкурентное соглашение и пойти на картельный сговор.

Дело было возбуждено против компаний ООО «Бизнес компьютерс групп», ООО «АМИ-НЕТВОРК», ЗАО «КРОК инкорпорейтед», ООО «Супервэйв групп», ЗАО «Крафтвэй корпорэйшн ПЛС», ООО «Производственная компания «Аквариус».

5 апреля в офисе аудиторской компании Deloitte прошли обыски. Газета «Коммерсантъ» связала это с делом Пробизнесбанка, у которого Deloitte много лет была аудитором и давала положительные заключения по финансовой отчетности. Днем ранее, 4 апреля, сама компания заявляла, что обыски были связаны с расследованием «одного из наших бывших клиентов».