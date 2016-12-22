Основатель Alibaba стал богатейшим человеком Китая

Основатель и председатель совета директоров Alibaba Group Джек Ма вновь стал самым богатым человеком Китая, обогнав своего соотечественника Ван Цзяньлиня. Его состояние Forbes оценил в ​$30,9 млрд.

Джек Ма потерял звание богатейшего предпринимателя Китая в 2015 году по оценкам WSJ и Bloomberg. В рейтинге китайских миллиардеров его обошел владелец девелоперской компании Dalian Wanda Ван Цзяньлинь. Тогда состояние Ма оценивалось в $23,1 млрд, а Цзяньлиня — в $24,2 млрд. Однако по итогам прошедшего года 52-летний основатель сервиса электронной торговли Alibaba обогнал своего преследователя на $200 млн.

Значительную роль в росте дохода Джека Ма сыграл рост стоимости акций его компании за прошлый год. На торгах в Нью-Йорке они поднялись с $70 за акцию до $120,34 в прошлую пятницу, 12 мая.

Третье место в рейтинге богатейших бизнесменов Китая занял основатель телекоммуникационной компании Tencent Ма Хуатэн с состоянием $29,7 млрд. Его компании принадлежит популярный мессенджер WeChat, большая часть пользователей которого живет в Китае.

Богатейшим человеком в Азии, по оценкам Forbes, является гонконгский бизнесмен Ли Кашин, владеющий $32,9 млрд. Несмотря на то что Гонконг де-юре считается частью КНР, он сохраняет значительную степень автономии, в том числе и в экономическом плане. В связи с этим Ли Кашин не был включен в список китайских миллиардеров.

В марте Джек Ма занял второе место в рейтинге мировых лидеров по версии журнала Fortune. В рейтинг также вошли россияне — совладелец Mail.ru Group Юрий Мильнер и председатель «Гражданского содействия» Светлана Ганнушкина.