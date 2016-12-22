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Китай выделит $124 млрд на новые проекты Шелкового пути
14 мая, 06:37
Китай выделит $124 млрд на новые проекты Шелкового пути

Китай пообещал выделить $124 млрд на новые проекты Шелкового пути. Об этом в ходе выступления на открытии форума «Один пояс — один путь» в Пекине, как передает Reuters, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.​

Также глава Китая, по данным агентства, сообщил, что все желающие присоединиться к его идее нового плана развития станут частью на «пути к спокойствию и процветанию» для всего мира.

«Государственный банк развития Китая выделит кредит в размере 250 млрд юаней, которые будут использоваться на проекты в сфере строительства инфраструктуры, производственной сфере и сфере финансов в рамках стратегии «Один пояс — один путь», — заявил Си Цзиньпин.

Свой план, как замечает Reuters, он обнародовал еще в 2013 году. Стратегия Си Цзиньпина, по информации агентства, направлена на расширение связей между Азией, Африкой и Европой. В себя она включает два основных направления развития — Экономический пояс Шелкового пути и Морской Шелковый путь. Оба они должны способствовать созданию торгового коридора для прямых поставок товаров с Востока на Запад на льготных условиях.

«Мы должны построить открытую платформу сотрудничества, а также поддерживать и развивать открытую мировую экономику», — сообщил в ходе своего выступления на саммите глава Китая, пояснив, что, по его мнению, необходимо «совместно создать среду, которая будет способствовать открытости и развитию» и позволит «создать справедливую и прозрачную систему правил международной торговли и инвестиций».

Дополнительно 100 млрд юаней ($14,5 млрд), как пояснил Си Цзиньпин, Китай также выделит в уже существующий фонд «Шелковый путь». Еще 130 млрд юаней для новых проектов стратегии поступят в виде кредитов от Экспортно-импортного банка Китая. Добавочные 60 млрд юаней Китайская Народная Республика перечислит в помощь развивающимся странам и международным институтам Шелкового пути. Еще до 300 млрд юаней, по словам Си Цзиньпина, будет выделено для поощрения финансовых учреждений к расширению бизнеса за границей. Кроме того, 2 млрд юаней Китай, как уточнил председатель КНР, планирует перечислить для оказания «чрезвычайной продовольственной помощи» и по $1 млрд — в фонд поддержки стран «глобального юга», а также на новые проекты сотрудничества в странах Шелкового пути.

Форум «Один пояс — один путь» проходит в Пекине 14 и 15 мая. В нем участвуют президенты и премьеры 29 государств, в том числе президент России Владимир Путин.​ 
Теги
Китай, Си Цзиньпин, Шелковый путь
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