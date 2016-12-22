Сбербанк заявил об отражении хакерской атаки на свою инфраструктуру

Тинькофф Банк рассказал о росте рынка кредитных карт впервые за два года

ЦБ признал структурный сдвиг в финансовой системе России

Биржи слабо отреагировали на введенные Порошенко санкции

Власти Москвы потратят более 400 млрд руб. на строительство дорог

Visa назвала работающие с Android Pay российские банки

«Дочка» АСВ за месяц подала 12 тыс. исков к украинским банкам

Экс-гендиректора «дочки» «Газпрома» обвинили в растрате 223 млн руб.

Акции МГТС подорожали почти на 40%

Чистая прибыль ВТБ в первом квартале выросла в 46 раз

Биржевой курс доллара обновил минимум с начала мая

Спекулянты в США резко сократили ставки на укрепление рубля

ФНС решила подключить банки к сбору «налога на Google»

Путин заявил о повышении реальных доходов россиян

Крупнейший банк Азербайджана подал заявление о банкротстве

Финансовый сектор России не пострадал от хакерской атаки

Отток капитала из России в январе—апреле 2017 года вырос более чем вдвое

На Украине число миллионеров сократилось на четверть

Полиция задержала выдававших кредиты под залог бочек с водой банкиров

Нацбанк Украины получил заявки на покупку «дочки» ВЭБа

Стоимость акций «Системы» впервые за два года упала ниже 13 руб.