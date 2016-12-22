Сбербанк заявил об отражении хакерской атаки на свою инфраструктуру

Сбербанк заявил, что зафиксировал попытки хакерских атак на инфраструктуру банка, проникновения в систему не произошло. Об этом сообщила пресс-служба кредитного учреждения.
«Сеть банка предусматривает защиту от подобных атак. Проникновений вирусов в систему не произошло. В связи с сообщениями о вирусных атаках, службы банка, отвечающие за кибербезопасность, переведены в режим повышенной готовности», — говорится в сообщении Сбербанка.
Ранее источник РБК, близкий к FinCERT (Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере) ЦБ, сообщил, что финансовый сектор России не пострадал от всемирной хакерской атаки, предпринятой 12 мая.