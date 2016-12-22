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Малый бизнес вернулся к рецессии
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Малый бизнес вернулся к рецессии
Свое дело, 03 май. 16:30
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Малый бизнес вернулся к рецессии
Стагнация деловой активности в сегменте малого и среднего бизнеса сменилась падением — об этом свидетельствует индекс «Опоры RSBI» за первый квартал 2017 года

Впервые за три последних квартала индекс снизился до 48,8 пункта, опустившись ниже уровня 50 пунктов, рассказали РБК составители индекса​. Вниз деловую активность в сегменте малого и среднего бизнеса потянули в первую очередь настроения владельцев микробизнеса (до 14 человек сотрудников, выручка до 120 млн руб. в год). При этом средний бизнес по итогам первого квартала 2017 года показал рост. В малом бизнесе наблюдается замедление падения выручки, а в микробизнесе, наоборот, ускорение темпов падения. За последние два года микропредприятиям не удалось преодолеть негативный тренд по снижению доходов. Они оказались в самой сложной ситуации: спрос на внутреннем рынке снизился, конкуренция с крупным и средним бизнесом возросла.

В «Опоре России» считают, что негативные ощущения владельцев микропредприятий вызваны сравнением с положением дел в четвертом квартале 2016 года, когда предприниматели отмечали высокую доступность кредитов, снижение ставок и ослабление условий для кредитования. «Изменения индекса в первом квартале — это, по сути, реализовавшиеся негативные ожидания, — говорит председатель правления банка «Возрождение», член правления «Опоры России» Константин Басманов. — Предприниматели отреагировали на сезонные изменения в продажах: традиционно в конце года микропредприятия зарабатывают половину своих денег, а первый квартал, напротив, — скудный сезон».

Александр Калинин, президент «Опоры России», связывает снижение индекса с падением потребительского спроса, высокой конкуренцией и низкой доступностью заемных средств. Число отказов банков в кредитах для микробизнеса возросло с 47 до 65% от числа обратившихся за кредитами. «Обычная история — когда начинается новый цикл кредитования, первыми за деньгами обращаются самые нуждающиеся — например, клиенты, которые находятся в ситуации сложного рефинансирования», — говорит Басманов.

Однако уже во втором квартале 2017 года ситуация может измениться. «Мы видим предпосылки к тому, что во втором квартале дела у предпринимателей пойдут лучше: снижение ставок продолжается, игроки рынка планируют увеличение портфелей и запускают рекламные кампании по кредитованию малого и среднего бизнеса», — говорит Басманов. Во втором квартале 2017 года ждут увеличения доходов 31% представителей микробизнеса, 38% руководителей малых предприятий и 43% — средних.

Индекс «Опоры RSBI» — это показатель самочувствия в сегменте микро-, малого и среднего бизнеса, который ежеквартально готовят «Промсвязьбанк», «Опора России» и банк «Возрождение». Он рассчитывается на основе опроса руководителей и собственников 4 тыс. компаний из 21 региона России по нескольким параметрам: бизнес-ожидания, продажи и прибыль, цены реализации, себестоимость продукции, доступность финансирования и т.п.

Автор: Илья Носырев
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