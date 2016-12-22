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Додон рассказал об оказавшихся «на краю пропасти» отношениях с Москвой
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Додон рассказал об оказавшихся «на краю пропасти» отношениях с Москвой
Политика, 19:22
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Додон рассказал об оказавшихся «на краю пропасти» отношениях с Москвой
Президент Молдавии Игорь Додон возложил вину за ухудшение в отношениях Кишинева и Москвы на правительство и парламент. По его словам, их «безответственные решения» привели отношения между двумя странами «на край пропасти»
Игорь Додон (Фото: Анна Исакова / ТАСС)

Президент Молдавии Игорь Додон прокомментировал решение российского МИДа о высылке пятерых молдавских дипломатов из страны. По его словам, ответственность за худшие в истории отношения между Москвой и Кишиневом лежит на правительстве и парламенте Молдавии.

«За 25-летнюю историю дипломатических отношений между Молдовой и Россией еще никогда наши двухсторонние отношения не находились на краю пропасти, как сейчас», — написал Додон на своей странице в социальной сети «Одноклассники».

По его словам, к этому привели «безответственные решения и действия молдавского правительства и парламентского большинства», которые принимались «не в интересах своего народа, а исходя из геополитических интересов западных кураторов». Додон также отметил, что если правительство продолжит «нагнетать напряжение», то «слово скажем мы, народ Республики Молдова».

Додон указал, что в ближайшие дни намерен провести ряд встреч c российским руководством. «Надеюсь, других ответных мер экономического и социального характера со стороны России не последует», — добавил он.

Ранее сегодня МИД России объявил персонами нон грата пятерых сотрудников молдавской дипломатической миссии в Москве и обязал их покинуть страну в течение трех дней. Этот шаг стал симметричным ответом России на действия молдавских властей, которые 29 мая объявили персонами нон грата пятерых российских дипломатов и предписали им в течение 24 часов покинуть Молдавию.

Премьер-министр республики Павел Филип заявил, что Кишинев пошел на этот шаг на основе информации местных спецслужб. «Это все, что я могу сказать к этому моменту. Я не могу сообщить все причины, которые были предоставлены спецслужбами», — сказал он.

Комментируя для РБК новость о высылке российских дипломатов из Молдавии, первый заместитель председателя комитета по делам СНГ российской Госдумы Константин Затулин рассказал, что этот шаг — «в чистом виде следствие конфликта между пророссийским президентом Додоном и проевропейским правительством». По его мнению, Додон не знал об этом решении и не мог на него повлиять.

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Сам Игорь Додон в настоящее время находится в Санкт-Петербурге — он принимает участие в работе Петербургского международного экономического форума. В день, когда Россия объявила о высылке молдавских дипломатов, он разместил на своей странице в социальной сети Facebook видео, на котором видно, как он производит выстрел из орудия Петропавловской крепости.

«По старой доброй традиции с 1865 года осуществляется полуденный выстрел в Санкт-Петербурге ровно в 12:00 каждый день. Имею честь сегодня его произвести. Впервые от лица нашей родины — Молдовы!» — написал Додон.

Автор: Наталья Демченко
Теги: Игорь Додон
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