Россия выслала генконсула Эстонии в Санкт-Петербурге

Арти Хилпус Фото: estemb.ru

Россия объявила двух эстонских дипломатов персонами нон грата, среди которых генконсул республики в Санкт-Петербурге, в качестве ответной меры на действия Таллина, который 26 мая предписал без пояснения причин двум сотрудникам российской дипслужбы покинуть Эстонию

Российские власти вручили ноту послу Эстонии в Москве Арти Хилпусу в связи с высылкой двух российских дипломатов из страны и объявили персонами нон грата двух сотрудников дипломатической миссии Эстонии. Сообщение об этом опубликовано на сайте Министерства иностранных дел России.

Внешнеполитическое ведомство предписало генеральному консулу Эстонии в Санкт-Петербурге Яанусу Кирикмяэ и руководителю Псковской канцелярии генконсульства Эстонии в Санкт-Петербурге Кристену Канарику в течение пяти дней покинуть Россию.

«С российской стороны вновь подчеркнуто, что продолжающаяся деструктивная линия эстонских властей неизбежно самым негативным образом скажется на двусторонних отношениях. Вся ответственность за последствия такой политики лежит на эстонской стороне», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Сами действия эстонских властей в Москве назвали «недружественной акцией».

В пятницу, 26 мая, власти Эстонии предписали генеральному консулу России в Нарве Дмитрию Казеннову и консулу Андрею Сургаеву покинуть страну без пояснения причин принимаемых в отношении дипломатов мер. По информации источников издания Delfi, причинами такого решения могут быть подозрения в причастности дипломатов к шпионажу или иной «несанкционированной деятельности».​

Позже посол России в Эстонии Александр Петров уточнил, что Казеннов и Сургаев должны будут покинуть Эстонию до конца мая. Причины высылки он также отказался называть.

В МИД России в ответ на это заявили, что Эстония оправдывает свою «русофобскую политику», ее действия противоречат «долгосрочным интересам отношений между соседними государствами». В ведомстве подчеркнули, что ответственность за подобные шаги будет лежать «на эстонских властях».

Также в среду, 31 мая, МИД России объявил персонами нон грата пятерых молдавских дипломатов в ответ на высылку из Молдавии пяти сотрудников российской дипмиссии.