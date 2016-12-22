Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналДеньгиQuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Ваш регион , верно?ДаНет
Весь мирБашкортостанВологодская областьЕкатеринбургКалининградКраснодарский крайНижний НовгородНовосибирскПермский крайРостов-на-ДонуСанкт-Петербург и областьТатарстанТюменьЧерноземье
Главное
Орловский губернатор объяснил свою фразу «Бог не фраер» 13:41 Вячеслав Володин рассказал о завершении борьбы за депутатскую дисциплину 11:34 В мэрии анонсировали переселение жителей сносимых домов в 20-этажки 10:49 «Газпром» сообщил об аресте принадлежащих компании акций на Украине 11:50 Захарова призвала Кадырова 12:08 Собянин усомнился в участии жителей пятиэтажек в акциях против реновации 12:17 Замглавы Федерального казначейства арестовали по делу о мошенничестве 05:15 Минобороны показало ракетный удар с подлодки по району Пальмиры 09:53 Российские промышленники назвали оптимальный курс рубля Вчера, 23:24 Место Исинбаевой в РУСАДА ушло главе Ernst&Young в России 12:52 Родившегося в Москве советника Трампа вызвали для показаний в конгресс 08:18 WSJ назвала возможные столицы летней Олимпиады в 2024 и 2028 годах 03:48 Госдума решила установить максимальную ставку МФО на уровне 150% 06:30
Лента новостей 14:24 МСК
В МЧС предупредили о сильном ветре и грозе с дождем в Подмосковье Общество, 14:16 СМИ сообщили о взятии ИГ ответственности за взрыв в Кабуле Политика, 14:15 Суд признал банкротом компанию Сергея Полонского Бизнес, 14:11 Росгвардия подтвердила увольнение сотрудников из-за атаки на ФСБ Общество, 14:10 Медведев сообщил о несоответствии 300 детских лагерей санитарным нормам Общество, 14:08 «ПСЖ» заплатит за лучшего бомбардира чемпионата Германии €70 млн Спорт, 14:01 Лучшие предложения рынка наличной валюты  14:00   USD НАЛ. Покупка 56,74 Продажа 56,76 EUR НАЛ. 63,49 63,60 СМИ назвали имя претендента на должность военного прокурора России Политика, 13:46 Орловский губернатор объяснил свою фразу «Бог не фраер» Политика, 13:41 Пользователи Telegram пожаловались на сбой web-версии Технологии и медиа, 13:40 Кирьяков ушел с поста главного тренера «Арсенала» Спорт, 13:38 СМИ заявили о нежелании Германии проводить саммит НАТО в Турции Политика, 13:34 Россельхознадзор введет ограничения для 56 бразильских предприятий Общество, 13:23 Новым директором Исаакиевского собора стала автор любовных романов Общество, 13:18 Минздрав рассказал о предложении указывать состав сигарет на пачках Общество, 13:05 Отряд кораблей Каспийской флотилии провел в море во время учений 30 суток Политика, 13:03 СМИ узнали о планах России построить два вертолетоносца Технологии и медиа, 13:00 Владимир Путин частично снял санкции с Турции и облегчил визовый режим Политика, 12:54 Место Исинбаевой в РУСАДА ушло главе Ernst&Young в России Общество, 12:52 Матвиенко поручила «разобраться» с неточными прогнозами Росгидрометцентра Политика, 12:50 Захарова попросила Кадырова устроить финскому журналисту поездку в Чечню Политика, 12:43 Курс евро на завтра  12:41 EUR ЦБ 63.4107 +0.4623 Курс доллара на завтра  12:41 USD ЦБ 56.6876 +0.1708 Совфед одобрил закон об отмене открепительных удостоверений Политика, 12:25 Посол Ирана ранен в результате взрыва в Кабуле Общество, 12:21 Слуцкий получил разрешение на работу в Англии с 1 июня Спорт, 12:18 Собянин усомнился в участии жителей пятиэтажек в акциях против реновации Политика, 12:17 Захарова призвала Кадырова Общество, 12:08
Орловский губернатор объяснил свою фразу «Бог не фраер»
Материалы по теме Журналисты исключили подделку письма с требованиями епископа РПЦ В РПЦ ответили на требование епископа от СМИ удалить публикации о нем Епископ РПЦ потребовал от журналистов удалить все публикации о нем В РПЦ объяснили очередь к мощам Николая Чудотворца
13:41
Наталья Демченко
Орловский губернатор объяснил свою фразу «Бог не фраер»

Вадим Потомский

Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»
Губернатор Орловской области Вадим Потомский, прокомментировавший фразой «Бог не фраер, он все видит» скандал с епископом Нектарием и его дорогим автомобилем, пояснил, что говорил о «способе подачи информации»

Губернатор Орловской области Вадим Потомский, который прокомментировал претензии журналистов к епископу своего региона Нектарию из-за подаренной тому люксовой версии Toyota Land Cruiser V8 фразой «Бог не фраер», объяснил, что имел в виду в разговоре с «Открытой Россией». По его словам, он хотел призвать журналистов обращаться со священнослужителем корректнее.

«Я говорил о форме подачи информации, и ничего другого; мне она не нравится», — заявил глава региона.

По его словам, журналисты могли не поднимать истории, а «просто поговорить с Нектарием». «Я уверен, что они получили бы ответы, но у них, видимо, была другая задача», — считает Потомский.

По словам Потомского, если священнослужители преступают закон, то они «попадают под суд», и он не имел в виду, что они не должны подвергаться законным мерам.

Епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий (Николай Селезнев) 30 мая написал письмо в информационное агентство «Орловские новости» с призывом удалить все публикации о нем. По словам предстоятеля, «подобные выходки» (какие, он не уточнил. — РБК) подрывают «духовно-нравственные устои нашего общества, бросая тень на Святую Церковь и ее честных служителей». В случае, если «Орловские новости» не удалят статью, епископ угрожал привлечь издание к ответственности за «оскорбление чувств верующих».

Письмо Епископа Ливенского и Малоархангельского Нектария (Николая Селезнева)

Фото: newsorel.ru

Издание связало претензии епископа с сообщением о его внедорожнике Land Cruiser V8 стоимостью 6 млн руб. В Орловской митрополии журналистам подтвердили, что автомобиль у Нектария имеется и предстоятелю подарил его один из местных агрохолдингов.

Комментируя разгорающийся скандал, губернатор-коммунист Потомский в своем интервью радиостанции «Говорит Москва» заявил, что «замечания» Нектарию может делать только митрополит Орловский Антоний. «Кто уполномочил журналистов задавать вопрос? Хозяин «Орловских новостей» не имеет права так себя вести», — сказал он.

«Если мы ходим к представителям Бога, начинаем их линчевать и чем-то поливать… Бог не фраер, он все видит. И суд бывает только один: Божий суд. У нас это идет до патриарха: не те часы, не так живет, не на тех машинах ездит», — добавил член КПРФ.

В тот же день секретарь епархиального архиерея Ливенской епархии отец Александр заявил в эфире радио «Эхо Москвы», что письмо, которое поступило в редакцию информагентства «Орловские новости» с требованием удалить публикацию о Land Cruiser V8, — «непосредственно фейк». По его словам, Ливенская епархия, епископ или служащие никаких писем не писали, а подпись епископа на письме и фирменный бланк, на котором оно напечатано, взяли с «другого указа». Он подчеркнул, что у представителей епархии нет претензий к редакции «Орловских новостей» и они не собираются обращаться в суд.

В ответ главный редактор информагентства «Орловские новости» Денис Волин заявил, что у них «нет оснований» сомневаться в достоверности письма, полученного редакцией. По его словам, экспертиза «подтвердила его подлинность». Требования удалить новость про внедорожник епископа он назвал несправедливыми, так как новость про новый внедорожник Нектария первым опубликовал сайт «Открытой России».​ 

Теги
РПЦ, Орел, Вадим Потомский, Нектарий
Другие материалы РБК
Лето близко: 5 неочевидных вопросов о дачах и их владельцах
Известный российский спортсмен решил сдать мандат депутата Госдумы
Лионеля Месси приговорили к 21 месяцу тюрьмы
Дочь московского чиновника блеснула на вечеринке в Турции (фото)
Каким будет курс доллара к концу недели
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку