Орловский губернатор объяснил свою фразу «Бог не фраер»

Вадим Потомский Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

Губернатор Орловской области Вадим Потомский, прокомментировавший фразой «Бог не фраер, он все видит» скандал с епископом Нектарием и его дорогим автомобилем, пояснил, что говорил о «способе подачи информации»

Губернатор Орловской области Вадим Потомский, который прокомментировал претензии журналистов к епископу своего региона Нектарию из-за подаренной тому люксовой версии Toyota Land Cruiser V8 фразой «Бог не фраер», объяснил, что имел в виду в разговоре с «Открытой Россией». По его словам, он хотел призвать журналистов обращаться со священнослужителем корректнее.

«Я говорил о форме подачи информации, и ничего другого; мне она не нравится», — заявил глава региона.

По его словам, журналисты могли не поднимать истории, а «просто поговорить с Нектарием». «Я уверен, что они получили бы ответы, но у них, видимо, была другая задача», — считает Потомский.

По словам Потомского, если священнослужители преступают закон, то они «попадают под суд», и он не имел в виду, что они не должны подвергаться законным мерам.

Епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий (Николай Селезнев) 30 мая написал письмо в информационное агентство «Орловские новости» с призывом удалить все публикации о нем. По словам предстоятеля, «подобные выходки» (какие, он не уточнил. — РБК) подрывают «духовно-нравственные устои нашего общества, бросая тень на Святую Церковь и ее честных служителей». В случае, если «Орловские новости» не удалят статью, епископ угрожал привлечь издание к ответственности за «оскорбление чувств верующих».

Письмо Епископа Ливенского и Малоархангельского Нектария (Николая Селезнева) Фото: newsorel.ru

Издание связало претензии епископа с сообщением о его внедорожнике Land Cruiser V8 стоимостью 6 млн руб. В Орловской митрополии журналистам подтвердили, что автомобиль у Нектария имеется и предстоятелю подарил его один из местных агрохолдингов.

Комментируя разгорающийся скандал, губернатор-коммунист Потомский в своем интервью радиостанции «Говорит Москва» заявил, что «замечания» Нектарию может делать только митрополит Орловский Антоний. «Кто уполномочил журналистов задавать вопрос? Хозяин «Орловских новостей» не имеет права так себя вести», — сказал он.

«Если мы ходим к представителям Бога, начинаем их линчевать и чем-то поливать… Бог не фраер, он все видит. И суд бывает только один: Божий суд. У нас это идет до патриарха: не те часы, не так живет, не на тех машинах ездит», — добавил член КПРФ.

В тот же день секретарь епархиального архиерея Ливенской епархии отец Александр заявил в эфире радио «Эхо Москвы», что письмо, которое поступило в редакцию информагентства «Орловские новости» с требованием удалить публикацию о Land Cruiser V8, — «непосредственно фейк». По его словам, Ливенская епархия, епископ или служащие никаких писем не писали, а подпись епископа на письме и фирменный бланк, на котором оно напечатано, взяли с «другого указа». Он подчеркнул, что у представителей епархии нет претензий к редакции «Орловских новостей» и они не собираются обращаться в суд.

В ответ главный редактор информагентства «Орловские новости» Денис Волин заявил, что у них «нет оснований» сомневаться в достоверности письма, полученного редакцией. По его словам, экспертиза «подтвердила его подлинность». Требования удалить новость про внедорожник епископа он назвал несправедливыми, так как новость про новый внедорожник Нектария первым опубликовал сайт «Открытой России».​