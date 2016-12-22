Собянин усомнился в участии жителей пятиэтажек в акциях против реновации

Сергей Собянин Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что публичное сопротивление программе реновации не стало для него неожиданностью. Он усомнился, что на протестные акции выходят именно те, кто живет в пятиэтажках

В интервью агентству ТАСС Собянин отметил, что сильное сопротивление жителей столицы вызывают все программы властей — и в здравоохранении, и в образовании. «Москвичи — народ активный и во многом политизированный, в столице находятся огромное количество СМИ и ядро интернет-активистов. Тут ничего не может произойти без активного бурного обсуждения. Нормальная московская традиция», — заявил мэр.

При этом Собянин выразил сомнение в том, что в протестных акциях принимают участие именно люди, которым предстоит переселение. Отвечая на вопрос о многотысячном митинге на проспекте Сахарова, мэр сказал: «А вы уверены, что на улицы вышли только люди, которые живут в пятиэтажках? Я сомневаюсь».

Собянин подчеркнул, что получаемые данные при голосовании на портале «Активный гражданин», а также в многофункциональных центрах показывают, что 90% поддерживают программу городского правительства. «Можно фантазировать что угодно: мол, вас обманут, все будет не так, как обещают», — сказал он.

Мэр также предупредил, что если в преддверии выборов 2018 года произойдет откат назад, то «скорее всего, к программе реновации никогда не вернутся». По его словам, в этом случае придется дожидаться, когда дома станут ветхими и аварийными.

Также Собянин заявил, что даже если костяк программы реновации будет состоять из четырех тысяч домов, то ее исполнение растянется. «Дай бог за лет 10–15 с ней управиться. Все остальное будет потом», — добавил он.

Самая массовая акция против реновации в Москве прошла 14 мая на проспекте Сахарова. По различным данным, митинг собрал от восьми до 30 тысяч человек. Собянин в этот же день на своей странице во «ВКонтакте» пообещал «максимально учесть мнения москвичей» и «внимательно отнестись к содержательным заявлениям, которые прозвучали на митинге».

Акция против сноса пятиэтажек прошла и в минувшие выходные. Так, 28 мая на улице Вавилова в митинге приняли участие порядка пяти тыс. человек. Они призвали не принимать законопроект о реновации в его нынешней редакции.

27 мая еще один митинг прошел на Суворовской площади. В нем приняли участие около тысячи человек.