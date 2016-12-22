Посол России рассказал о планах «донести до американцев, что мы не враги»

Россия и США должны быть партнерами, уверен новый посол России в Штатах Анатолий Антонов. Но восстановление отношений произойдет тогда, когда в диалоге не будут использоваться «шантаж и попытки навязать свою волю»

Новый посол России в США Анатолий Антонов рассказал, что считает целью своей работы в Вашингтоне — стабилизацию и выправление российского американских отношений.

«Буду стремиться донести до американцев, что мы не враги, а должны быть партнерами во благо интересов России и США», — заявил Антонов в интервью газете «Коммерсантъ».

На вопрос о том, что он обладает «репутацией жесткого переговорщика», Антонов ответил, что «будет работать, профессионально, открыто».

Антонов тем не менее признал, что есть препятствия к восстановлению отношений между Москвой и Вашингтоном. Стабилизация произойдет, «когда в диалоге перестанут использоваться инструменты давления, не останется места шантажу и попыткам навязывать свою волю». В частности, посол напомнил о новых антироссийских санкциях, которые он называл «недружественным поведением в отношении нашей страны». Но Россия «никогда не просила [отменить санкции] и не собирается».​

По мнению посла, на отношениях с США сказались «тяжелое наследие, оставленное командой Барака Обамы» и попытки американского истеблишмента. «бесконечно раскручивать инсинуации о нашем мнимом «вмешательстве» в прошлогодние американские выборы».​ В принятии новых санкций Антонов в том числе обвинил «гиперактивное русофобское лобби».

Президент Владимир Путин назначил Анатолия Антонова послом России в США 21 августа 2017 года, хотя о том, что Сергея Кисляка на этом посту сменит именно он было известно заранее.

Замглавы МИД Сергей Рябков называл Антонова «оптимальным кадровым выбором». Дипломат работал в МИД с 1978 года, а с 2011 по 2015 год был заместителем министра обороны.