Песков впервые прокомментировал расследование Навального о сыне

Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о расследовании про своего сына, проведенном ФБК Алексея Навального. Ранее сам Николай Чоулз назвал расследование «кошмаром» и «провокацией»

Дмитрий Песков (Фото: Василий Максимов / AFP)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что слышал о расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о своем сыне Николае Чоулзе, однако не намерен его смотреть и обсуждать с кем-либо свою семью. Такое заявление Песков сделал журналистам в среду 30 августа, передает корреспондент РБК.

«Я это слышал», — сказал Песков в ответ на вопрос, видел ли он расследование Навального, пока находился в отпуске. «Я не пользуюсь интернетом во время отдыха, я этого не видел и не хочу видеть. Семью свою ни с кем не намерен обсуждать», — сказал Песков.

Расследование ФБК о сыне Пескова Навальный опубликовал в своем блоге 17 августа. В нем, в частности, рассказывалось, что Чоулз ездит на иномарках Tesla, Ferrari, Mercedes, Harley Davidson, летает частными самолетами и бизнес-классом, увлекается яхтами. Такие выводы были сделаны на основе фотографий в социальных сетях Чоулза. Кроме того, утверждалось в расследовании, у Чоулза есть судимости в Англии, а также на его счету 116 неоплаченных штрафов за нарушение ПДД.

Сам Чоулз назвал это расследование «кошмаром» и «провокацией». «Это кошмар какой-то просто», — сказал Чоулз РБК, добавив, что считает публикацию «провокацией». «Ну, а чем еще можно считать это? Ужас», — добавил он, отказавшись от дальнейших комментариев.