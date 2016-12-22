По предварительным данным, журналистка была задержана и увезена в неизвестном направлении сотрудниками СБУ. Ранее она была включена в базу сайта «Миротворец».

Анна Курбатова (Фото: страница Анны Курбатовой «ВКонтакте»)

В Киеве похищена журналистка «Первого канала» Анна Курбатова, сообщает пресс-служба телеканала.

«Увезена в неизвестном направлении в центре Киева. Подробности — в новостях в 15:00», — сообщил представитель пресс-службы.

Позднее в эфире «Первого канала» сообщили, что журналистка, по предварительным данным, была задержана сотрудниками СБУ возле своего дома, после чего посажена в машину и увезена в неизвестном направлении.

«Пока нет никакой информации. Но, безусловно, прикладываем все усилия, чтобы прояснить ситуацию», — сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Официальный представитель СБУ Елена Гитлянская назвала «глупостью» информацию о похищении журналистки «Первого канала» Анны Курбатовой.

«Мы не занимаемся похищениями. Мы действуем исключительно в рамках украинского законодательства», — сообщила РБК Гитлянская.

«Мы про это еще не в курсе. Сейчас будем узнавать», — рассказал РБК глава пресс-службы МВД Украины Артем Шевченко.

В свою очередь советник главы МВД Украины Антон Геращенко рассказал РБК, что про исчезновение журналистки еще не слышал.

«Может быть, ее СБУ задержало в законном порядке. Может, телефон сел. Я не могу прокомментировать то, что она ранее появилась в базе сайта «Миротворец», — сказал он.

26 августа стало известно о включении Курбатовой в базу украинского сайта «Миротворец». Ей были предъявлены «обвинения» в антиукраинской пропаганде, манипулировании общественно значимой информацией и тенденциозном изложении событий.