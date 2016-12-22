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Пхеньян показал видео запуска перелетевшей Японию ракеты
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Пхеньян показал видео запуска перелетевшей Японию ракеты
Политика, 13:44
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Пхеньян показал видео запуска перелетевшей Японию ракеты
Кадры испытательного пуска ракеты средней дальности «Хвасон-12», состоявшегося накануне, показали по центральному северокорейскому телевидению. Кадры распространили телеканалы Японии, над территорией которой пролетела ракета

Центральное телевидение КНДР показало видеозапись испытания баллистической ракеты средней дальности «Хвасон-12», передает японский телеканал NHK. Кадры показали в северокорейском эфире в среду, 30 августа. NHK также приводит эти кадры.

На ролике из Северной Кореи видна часть, предположительно, международного аэропорта в пригороде Пхеньяна Сунане. Запуск ракеты произошел с передвижной пусковой установки, этот момент заснят с нескольких углов, отмечает японское телевидение.

В сообщении подчеркивается, что ракета «Хвасон-12» поступила на вооружение войск КНДР недавно. Запуск был ответной мерой на совместные учения США и Южной Кореи, которые продлятся до 31 августа.

После испытательного пуска ракеты руководитель КНДР Ким Чен Ын заявил, что запуск был «прелюдией, чтобы предостеречь остров Гуам, где расположены вражеские военные базы». Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян должен в будущем провести много испытательных запусков баллистических ракет в Тихий океан.

«Мы продолжим следить за заявлениями и поведением Америки, они определят наши дальнейшие действия», — добавил он. Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что рассматривает «все возможные варианты» действий после запуска ракеты.

По оценкам Центра стратегических и международных исследований (CSIS, расположен в Вашингтоне), «Хвасон-12» относится к классу баллистических ракет средней дальности. Ракета запускается с передвижной установки. Сотрудники центра оценивают ракету как одноступенчатую, работающую на жидком топливе. Ее предельная дальность полета оценивается в 4,5 тыс. км. Расстояние между КНДР и Гуамом составляет около 3,4 тыс. км.

Военные КНДР в начале августа заявили, что разрабатывают план удара по Гуаму в ответ на полеты американских бомбардировщиков с авиабазы, расположенной на острове.

Пхеньян произвел по крайней мере четыре испытания «Хвасон-12», подсчитали в CSIS, первое «скорее всего» произошло 5 апреля 2017 года. Еще два испытания, предположительно, также прошли в середине и конце апреля, но все они могли быть неудачными. Первое успешное испытание Пхеньян провел в середине мая.

Ранее северокорейская газета «Нодон Симмун» опубликовала фотографии наблюдающего за пуском ракеты руководителя страны.

По оценкам южнокорейской стороны, запущенная Пхеньяном ракета преодолела расстояние в 2,7 тыс. км, максимальная высота полета составила 550 км.

Автор: Андрей Гатинский.
Теги: видео , КНДР , Ким Чен Ын , баллистическая ракета
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