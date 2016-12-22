В погибших в Дагестане офицерах ФСБ узнали бывших подполковников СБУ

Погибшие в ходе спецоперации в Дагестане офицеры ФСБ до присоединения Крыма служили в Службе безопасности Украины (СБУ). Они входят в список объявленных в розыск «дезертиров», опубликованный СБУ

Спецоперация по нейтрализации вооруженных бандитов на окраине Хасавюрта (Фото: НАК)

На Украине в погибших 28 августа в ходе перестрелки с боевиками на окраине Хасавюрта сотрудниках ФСБ узнали бывших подполковников крымской «Альфы», перешедших на службу в ФСБ России после присоединения Крыма. Киев объявил их в розыск за «дезертирство».

Как написал в своем Facebook журналист Юрий Бутусов, а потом со ссылкой на него и ряд украинских СМИ, речь идет о двух бывших подполковниках СБУ — Александре Байбутлове и ​Денисе Ракицком. Оба 1977 года рождения, оба из Севастополя.

Погибшие при проведении спецоперации в Хасавюрте действительно ранее работали в Службе безопасности Украины, подтвердил информацию украинских СМИ источник РБК, близкий к ФСБ. «При приеме на работу в ФСБ им сохранили воинские звания — они были подполковниками. При этом они были начальниками боевых отделений службы специального назначения одного из региональных управления ФСБ России, которые находились в командировке в связи с плановой ротацией», — уточнил собеседник РБК. Ничего удивительного в том, что подполковники лично участвовали в боевой операции, нет, подчеркивает собеседник РБК. «В службе специального назначения у тебя может быть звание майора, но по своему функционалу ты пулеметчик», — привел пример источник РБК.

Байбутлов и Ракицкий были объявлены в розыск украинскими правоохранительными органами по обвинению в дезертирстве. Их ​фамилии есть в опубликованном на сайте СБУ списке «бывших сотрудников СБУ, которые изменили присяге и перешли на сторону врага».

Ракицкий значится в нем под №1221, он занимал должность командира группы отдела Центра специальных операций по борьбе с терроризмом, защите участников уголовного судопроизводства и сотрудников правоохранительных органов СБУ в городе Севастополе. ​Подполковник Байбутлов, упомянутый под №978, был главным специалистом того же центра.

О гибели двух сотрудников правоохранительных органов Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил в понедельник, 28 августа. Они были убиты в ходе перестрелки с боевиками на окраине Хасавюрта в Дагестане, где силовики проводили спецоперацию. «К сожалению, не удалось избежать потерь среди личного состава сил правопорядка: от полученных в ходе перестрелки ранений скончались двое сотрудников», — говорилось в сообщении НАКа.



В НАКе также отметили, что пострадавших среди гражданского населения при проведении спецоперации нет. На месте столкновения с боевиками правоохранители нашли автоматическое оружие, боеприпасы и гранаты, все было изъято. Сотрудники ФСБ обнаружили также самодельные взрывные устройства, которые были уничтожены.​