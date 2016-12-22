«Аэрофлот» пригрозил правительству сократить закупки самолетов

Если планы Минпромторга по сокращению льгот на покупку иностранных самолетов будут реализованы, «Аэрофлот» сократит закупки техники и маршрутную сеть. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо, направленное Игорю Шувалову

«Аэрофлот» обратился к первому вице-премьеру Игорю Шувалову с просьбой вмешаться в ситуацию, которая сложилась вокруг ввоза и эксплуатации в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) самолетов иностранного производства, а также повлиять на попытки Минпромторга ужесточить правила беспошлинного ввоза воздушных судов из-за рубежа. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо, которое направил первому вице-премьеру заместитель гендиректора «Аэрофлота» по работе с клиентами Вадим Зингман.

Письмо было направлено 4 августа, в аппарате первого вице-премьера факт получения послания изданию подтвердили.

В нем идет речь о продлении режима ввоза техники без уплаты таможенных пошлин и НДС до 2020 года с возможностью ее эксплуатации в течение 12 лет. «Из письма следует, что к началу августа сторонам удалось почти полностью согласовать продление режима. Но конфликт возник вокруг идеи Белоруссии и Казахстана увеличить период льготы и распространить ее на самолеты до 150 мест», — пишет газета.

В письме Зингмана говорится, что против предложений Астаны и Минска выступил Минпромторг, по мнению которого, эти предложения, «возможно, пересекаются с планами производства РФ самолетов типа МС-21-300 вместимостью в том числе и 150 мест». При этом представитель министерства «заявил о желании пересмотреть весь пакет авиационных поправок». ​Это может привести к сокращению срока льгот на самолеты, ввозимые в 2018–2019 годах, с 12 до 5 лет и другим ограничениям. Из письма следует, отмечает издание, что Минпромторг «фактически заблокировал стратегически важное решение» вразрез с ранее достигнутыми договоренностями, подтвержденными Минтрансом и Минэкономики.

В этих условиях перевозчику придется сократить закупки самолетов, причем это касается и отечественной, и импортной техники. В свою очередь это не позволит расширять маршрутную сеть, «включая региональные и социально значимые маршруты». В 2018 году «Аэрофлот» должен получить 31 иностранный самолет. Если льготный режим будет приостановлен, то перевозчику придется потратить дополнительно 25 млрд рублей, пишет издание.