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Связанную с «дачей Медведева» фирму обвинили в нарушении закона об охоте
Политика, 07:32
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Связанную с «дачей Медведева» фирму обвинили в нарушении закона об охоте
Ивановская межрайонная природоохранная прокуратура привлекла к административной ответственности директора фирмы «Орион» за нарушение закона об охоте. Эта фирма ранее управляла фондом «Дар» однокурсника Дмитрия Медведева и арендует кедровую рощу за 39 руб. в год рядом с «дачей премьера» в Плесе
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

​Ивановская межрайонная природоохранная прокуратура привлекла ООО «Орион» к ответственности за нарушение федерального закона «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов». Охотохозяйственная деятельность фирмы ведется в отсутствие внутрихозяйственного охотоустройства, говорится в ответе Волжского межрегионального природоохранного прокурора Вениамина Селифанова депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину (письмо имеется у РБК).

По постановлению прокурора «Орион» привлечен к ответственности за «нарушение правил пользования объектами животного мира» (ч. 3 ст. 8.37 КоАП). В марте в адрес директора приволжского филиала «Ориона» было внесено представление, по результатам которого фирма заключила договор на разработку требуемых документов.

«Орион» — бывшая управляющая компания фонда некоммерческих проектов «Дар», который возглавляет Илья Елисеев, однокурсник Дмитрия Медведева и фигурант расследования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о «тайной недвижимости» премьер-министра.​​ Рашкин написал запрос в прокуратуру по мотивам февральского расследования «Собеседника». Еженедельник сообщал, что в 2010 году и.о. губернатора Ивановской области Павел Коньков снял статус памятника природы с плесского леса, в который входят гора Левитана и его березовая роща, территория домов отдыха «Плес» и «Порошино», кедровая роща XIX века. Участок заповедного леса в 40 га был сдан «Ориону» в аренду за 39,3 руб. в год на 49 лет по результатам аукциона, где фирма была единственным участником, отмечал «Собеседник» со ссылкой на письмо зампредседателя ивановского правительства Сергея Зобнина. Пресс-секретарь чиновника сообщил РБК, что «на точно таких же условиях» заключены хозяйственные соглашения с еще 21 ивановским охотохозяйством.

В 2016 году Ивановский областной суд отменил указ и.о. губернатора, и лес близ города Плес снова стал памятником природы. Но по факту там до сих пор вырубаются кедры и ведется охота, писал «Собеседник» со ссылкой на эксперта Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии Сергея Касьянова. В конце мая «Собеседник» получил досудебные претензии от «связанных с Медведевым» фондов. Как сообщал РБК источник в одном из фондов, среди претензий к журналистам были в том числе и формулировки «Собеседника» насчет законности и обоснованности размера арендной ставки для охотничьего хозяйства «Ориона», а также утверждения издания о незаконных вырубках в угодьях.

«Орион» ведет охотохозяйство по соглашению с департаментом природных ресурсов области, заключенному в январе 2012 года, рассказал РБК представитель фирмы. Компания до конца 2016 года не подготовила документы по охотоустройству, объяснил он претензии прокуроров. Фирма признает ошибку, причина которой серьезные законодательные изменения в охотохозяйственной сфере, из-за чего все ведущие отраслевые институты в прошлом году были загружены заказами на разработку документов.​​ «Только в марте этого года мы смогли заключить соответствующий договор. Учитывая сложность и масштаб этих работ, они будут выполнены к марту 2018 года. Любой предприниматель склонен находить оправдания своим нарушениям, но мы в данном случае не видим в этом смысла. Факт нарушения мы, безусловно, признаем и предпринимаем активные действия по его устранению», — рассказал РБК представитель «Ориона».

Он добавил, что «Орион» доказал отсутствие ущерба флоре и фауне охотохозяйства из-за проблем с документами — в итоге в отношении фирмы вынесено только административное наказание в виде предупреждения без штрафа. Затраты на разработку внутрихозяйственного охотоустройства в «Орионе» оценили в 125 тыс. руб.

Вид на город Плес (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

Прокуратура не установила фактов незаконной вырубки леса на особо охраняемой природной территории (ООПТ), добавляется в ответе прокурора Рашкину. В то же время прокуроры направили административный иск департаменту природных ресурсов Ивановской области с требованием поставить на государственный кадастровый учет границы памятника природы. 7 марта Фрунзенский районный суд Иваново удовлетворил иск, добровольный срок исполнения решения истекает в апреле 2019 года, говорится в ответе прокурора.

В департаменте природных ресурсов и экологии создан план, в рамках которого будут определены границы ООПТ, рассказал РБК первый замначальника департамента природных ресурсов и экологии Ивановской области Дмитрий Горелов. По его словам, работы по комплексному экологическому обследованию памятника природы «Территория дома отдыха «Плес» и тубсанатория «Плес» уже ведутся. Далее власти займутся работой над «кедровой рощей посадки 1883 года». После проведения работ границы памятника природы будут определены, а статус арендатора лесного участка «Орион» изменен не будет, отметил Горелов.

Для установки границ памятников природы нужно провести научно-исследовательские работы по комплексному экологическому обследованию и выполнить государственную экологическую экспертизу материалов обследования, объяснил чиновник. Кроме того, власти утвердят паспорта памятников природы и внесут сведения об особо охраняемых природных территориях в ЕГРН.

«Секретная дача Медведева»

Рядом с участком «Ориона» находится резиденция «Миловка». В сентябре прошлого года Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) в своем расследовании назвал эту резиденцию «секретной дачей Медведева» с площадью участка в 80 га. Основатель ФБК Алексей Навальный доказывал принадлежность резиденции главе российского правительства, указывая на геотеги публикаций премьера и наличие трех подземных камер под спецсвязь. О связи этой усадьбы с премьером «Новая газета» сообщала еще в 2011 году. Пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова в беседе с РБК заявила, что Медведев использует землю и постройки, на которые указал Навальный, только для временного проживания.​ Местные жители в беседе с корреспондентом РБК подтверждали, что у премьера есть дача в Плесе и он регулярно ее посещает.

По версии Навального, указанная земля в Плесе с постройками до 2012–2014 годов принадлежала благотворительному фонду «Дар». Акционеры НОВАТЭКа Леонид Михельсон и Леонид Симановский учредили в 2006 году фонд «Дар» через ООО «Левит» и внесли в уставный капитал фонда 33 млрд руб. На эти средства фонд занялся строительством резиденции. Руководителем наблюдательного совета «Дара», утверждал Навальный, был однокурсник Медведева Илья Елисеев. В 2012–2014 годах, по утверждению основателя ФБК, часть земель и строений перешли от «Дара» фонду «Градислава» по договору пожертвования​. «Градислава» — некоммерческий фонд содействия сохранению историко-культурного наследия, говорится в базе СПАРК.

Еще за пять лет до расследования Навального, в​​​ 2011 году, СМИ писали о предполагаемой резиденции премьера под Плесом. Уже тогда «Новая газета» связывала фонд «Дар», строительство резиденции и НОВАТЭК. В интервью «Ведомостям» в 2011 году Михельсон в ответ на вопрос, вложил ли он через «Левит» в фонд «Дар» 34 млрд руб. и строит ли фонд резиденцию президента (тогда им был Медведев), сказал, что «слухи о таких вложениях сильно преувеличены» и ​он «не занимается» фондом «Дар».

Авторы: Владимир Дергачев, Лилия Унгвицкая
Теги: заповедники , Дмитрий Медведев , Илья Елисеев
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