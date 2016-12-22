Сирия купит у России 3 млн т пшеницы за три года

Москва и Дамаск заключили контракт на поставку 3 млн т пшеницы в течение следующих трех лет. Из-за военных действий Сирия, которая ранее сама экспортировала зерно, вынуждена его покупать

Фото: Виталий Тимкив / ТАСС

Сирия заключила с Россией трехлетний контракт на покупку зерна. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министра внутренней торговли Сирии Абдаллу аль-Гарби.

«Мы подписали трехлетний контракт и пытаемся обеспечить для него финансирование с российской стороны», — сказал аль-Гарби.

По его словам, объем поставок пшеницы по этому контракту составит 3 млн т, и уже в 2017 году Сирия импортирует из России около 1,7 млн т зерна.

Министерство сельского хозяйства России отказалось прокомментировать это заявление.

До начала военного конфликта в Сирии в стране собирали 4 млн т пшеницы в урожайный год и могли сами экспортировать 1,5 млн т зерна, пишет Reuters. Однако военные действия привели к разрушению сельскохозяйственной инфраструктуры, а официальный Дамаск потерял контроль над плодородными регионами.

Согласно оценкам ООН за прошлый год, из-за засухи и военных действий урожай пшеницы в Сирии опустился до минимальных значений за последние 27 лет и составил всего 1,3 млн т. 900 тыс. т были собраны в районах, которые находятся под контролем запрещенной в России террористической группировки ИГ и умеренной оппозиции, и только 400 тыс. т смогли собрать в регионах, которые контролирует официальный Дамаск.

В этом году, по словам министра внутренней торговли Сирии Абдаллы аль-Гарби, с контролируемой правительством территории удалось собрать 350 тыс. т пшеницы. По его словам, в Дамаске надеются, что освобождение Алеппо, Ракки и Дейр-эз-Зора позволит удвоить объем собранных пшеницы и хлопка в следующем году.