ФСБ опубликовала видео вывоза в Москву подозреваемых в шпионаже крымчан

ФСБ опубликовала видео вывоза в Москву задержанных в Симферополе граждан России Анны Сухоносовой и Дмитрия Долгополова, подозреваемых в шпионаже в пользу Украины.

На записи видно, как сотрудники ФСБ заводят мужчину и женщину на борт самолета авиакомпании Nordwind в аэропорту Симферополя. Также на кадрах видно, как задержанных выводят из самолета в Москве и доставляют в Московский окружной военный суд.

Видео: ФСБ

Ранее в ФСБ сообщили о задержании Сухоносовой и Долгополова в Крыму. В ФСБ уточняли, что задержанные передавали на Украину данные о частях и соединениях Черноморского флота, составляющие государственную тайну. Было возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена).

Также ФСБ заявляла, что Долгополов проходил на территории Крыма военную службу.

Московский окружной военный суд арестовал задержанных.