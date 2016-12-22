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МИД ответил главе Пентагона на обвинение в поставке оружия талибам
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МИД ответил главе Пентагона на обвинение в поставке оружия талибам
Политика, 17:52
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МИД ответил главе Пентагона на обвинение в поставке оружия талибам
В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что Минобороны США «поддерживает на плаву тему мифической российской помощи боевикам», чтобы отвлечь мировую общественность от ошибок Вашингтона, например войны в Афганистане
Фото: Александр Любарский / «Коммерсантъ»

Обвинения России в поставках вооружения террористам движения «Талибан» (запрещено в России) не соответствуют действительности и не подкрепляется фактами, соответствующее сообщение размещено на сайте МИДа.

«Американский генералитет продолжает порочную практику поддержания «на плаву» темы мифической российской помощи боевикам Движения талибов. При этом подобные заявления не подкрепляются никакими доказательствами», — заявили в МИДе.

Там также отметили, что генсек НАТО Йенс Столтенберг уже заявлял об отсутствии у альянса подтверждений какого-либо содействия Москвы талибам, и дальнейшее поддержание этой темы на плаву — «порочная практика».

«Складывается устойчивое впечатление, что попытки США оклеветать Россию в афганском контексте предпринимаются в целях отвлечения внимания мировой общественности от своих многочисленных ошибок, допущенных в ходе 16-летнего пребывания в Афганистане», — заявили в МИДе. 

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В конце августа глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон также обвинил Россию в поставках вооружения талибам. «Россия снабжает оружием «Талибан». Это, очевидно, является нарушением международных норм, нарушением норм Совета Безопасности ООН», — заявил Тиллерсон, подчеркнув, что США выступают против этого.

Комментируя слова Тиллерсона, официальный представитель МИДа Мария Захарова сказала, что слова госсекретаря вызывают «крайнее недоумение» и не способствуют налаживанию диалога между Москвой и Вашингтоном.

В июле о поставках Россией вооружения талибам сообщил CNN, который показал видеосюжет, где исламистские боевики демонстрируют на камеру оружие и говорят, что получили его «от русских». В ответ на это в российском МИДе напомнили, что США ведут «кампанию по дезинформации», а CNN — «инструмент пропаганды».

В марте генерал Армии США и главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Кертис Скапаротти заявил, что Россия расширила взаимодействие с «Талибаном». «Насколько я вижу, в последнее время влияние России на «Талибан» возросло в том, что касается взаимоотношений с талибами и, возможно, поставок им», — сказал Скапаротти. Глава 2-го департамента Азии МИД России Замир Кабулов отреагировал на это обвинение, назвав слова Скапаротти «абсолютно лживыми».

Исламистское движение «Талибан» зародилось в Афганистане среди пуштунов (иранский народ, занимающий юго-восток, юг и юго-запад Афганистана, а также северо-запад Пакистана) в 1994 году. Признано террористической организацией Советом Безопасности ООН в 2003​ году.

Автор: Ася Сотникова.
Теги: МИД России , Афганистан , талибы , Пентагон
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