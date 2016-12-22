США на четверть сократили выдачу виз гражданам России

В августе 2017 года консульские службы США выдали россиянам меньше 15 тыс. неиммиграционных виз, что почти на 5 тыс. меньше, чем в предыдущем месяце

Здание американского посольства (Фото: Андрей Махонин / ТАСС)

За август 2017 года консульские службы США выдали гражданам России 14 тыс. 939 неиммиграционных виз различных типов, следует из статистики, опубликованной Государственным департаментом США.

За предыдущий месяц неиммиграционные визы США получили почти 20 тыс. россиян (19822). Таким образом, всего за месяц число выданных россиянам американских виз сократилось примерно на 24,6%.

При этом сильнее всего сократилось число виз, выданных в Москве — с 13 тыс. 299 до 9 тыс. 302 (минус 30%). В генеральных консульствах США за пределами столицы падение объемов выдачи колебалось от 10 до 25%: в Екатеринбурге — с 1769 до 1321 (минус 25,3%), Владивостоке — с 706 до 631 (минус 10,6%) и Санкт-Петербурге — с 3281 до 2497 (минус 23,9%).

Главной причиной снижения объемов выдачи виз стало то, что с 23 августа посольство и генконсульства США в России приостановили выдачу неиммиграционных виз. С 1 сентября в Москве выдачу виз возобновили, однако в генконсульствах теперь нельзя не только получить визу, но даже пройти собеседование.

Таким образом, по итогам сентября можно ожидать дальнейшего снижения числа выданных россиянам американских виз.

Введение ограничения власти США объяснили решением российских властей сократить численность персонала дипмиссии США, уравняв ее с численностью сотрудников российской дипмиссии в США.

В посольстве тогда пояснили, что ограничения на выдачу неиммиграционных виз продолжат действовать до тех пор, пока будут сохраняться ограничения численности сотрудников дипломатической миссии.

Позднее президент России Владимир Путин заявил, что для достижения полного паритета число сотрудников американской дипмиссии следует сократить еще на 155 человек. 11 сентября глава МИД России Сергей Лавров предупредил, что российские власти намерены пойти на такие меры.