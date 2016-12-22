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Путин подписал указ о наказании главы Минтранса
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Путин подписал указ о наказании главы Минтранса
Проблемы «ВИМ-Авиа», 11:22
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Путин подписал указ о наказании главы Минтранса
Подписанный президентом документ официально зафиксировал объявление Максиму Соколову неполного служебного соответствия
Максим Соколов (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении дисциплинарного взыскания министру транспорта Максиму Соколову. Документ опубликован на портале правовой информации.

В документе говорится, что дисциплинарное взыскание в виде неполного служебного соответствия объявлено главе Минтранса по предложению его непосредственного начальника, председателя правительства страны Дмитрия Медведева.

27 сентября Путин на совещании с членами правительства лично заявил Соколову, что объявляет ему неполное служебное соответствие в связи с ситуацией вокруг прекратившей полеты авиакомпании «ВИМ-Авиа». Президент также предупредил, что за взысканием могут последовать новые решения.

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«Если справитесь с этой ситуацией быстро и эффективно, тогда мы подумаем с Дмитрием Анатольевичем [Медведевым], что делать с этим неполным служебным соответствием. Если не справитесь — тоже подумаем», — сказал тогда Путин.

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В тот же день президент указал на недоработки курирующего транспортную отрасль Дворковича, поинтересовавшись, не перегружен ли тот.

Глава фонда «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко пояснил РБК, что для Соколова взыскание— «это первый шажок к увольнению», а для Дворковича критика президента может вылиться в сокращение полномочий.

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По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, вопрос о возможности снятия с вице-премьера Аркадия Дворковича полномочий по курированию транспортной отрасли в настоящее время вторичен, главное — справиться с проблемами в этой отрасли.

26 сентября авиакомпания «ВИМ-Авиа» отменила несколько десятков регулярных и чартерных рейсов, тысячи пассажиров «ВИМ-Авиа» застряли в аэропортах. В Росавиации назвали ситуацию в компании крайне сложной.

Автор: Евгений Калюков.
Теги: Путин , Минтранс , Максим Соколов , «ВИМ-Авиа»
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