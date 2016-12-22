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Минобороны сообщило о начале разминирования Дейр-эз-Зора
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Минобороны сообщило о начале разминирования Дейр-эз-Зора
Война в Сирии, 05:42
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Минобороны сообщило о начале разминирования Дейр-эз-Зора
Российские саперы приступили к разминированию Дейр-эз-Зора. Город является последним крупным оплотом боевиков в Сирии. На протяжении нескольких лет он был заблокирован террористами запрещенного в России «Исламского государства»
Фото: ТАСС

Специалисты Международного противоминного центра вооруженных сил России приступили к «гуманитарному разминированию» Дейр-эз-Зора. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Минобороны России.

«В первую очередь», как пояснили представители ведомства, специалисты планируют разминировать дороги, ведущие к объектам социальной инфраструктуры города, а также к больницам, объектам водоснабжения и электроснабжения.

В настоящее время, по данным министерства, для обеспечения безопасности гуманитарных конвоев, направляемых в Дейр-эз-Зор, группы инженерной разведки и разминирования «очищают» от взрывоопасных веществ дороги, обочины и прилегающие здания на подъездах к городу и его окраинах.

«По предварительным оценкам в районе города Дейр-эз-Зор и прилегающих населенных пунктов российским специалистам предстоит очистить от взрывоопасных предметов до 1,5 тыс. га территории», — подчеркнули в военном ведомстве, заметив, что отряд разминирования оснащен новейшими бронетранспортерами БТР-82АМ и бронеавтомобилями «Тайфун», «Рысь».

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Для дистанционного разминирования местности саперы используют многофункциональный робототехнический комплекс «Уран-6», пояснили в Минобороны.

Всего в Сирию, по данным представителей министерства, было переброшено более 170 военнослужащих российского Международного противоминного центра, а также 40 единиц специальной и инженерной техники и 10 расчетов минно-розыскной службы.

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«За первые дни российскими саперами было проверено 8 км дорог, 8 зданий, около 3 гектаров территорий», — рассказала в ведомстве, заметив, что в ходе этих операций ими были «было обнаружено и уничтожено около полутора тысяч взрывоопасных предметов, в том числе около 100 самодельных взрывных устройств».

Дейр-эз-зор на протяжении нескольких лет блокирован террористами запрещенной в России организации «Исламское государство» (ИГ). Город является последним крупным оплотом боевиков в Сирии. Наступление на него сирийская армия при поддержке ВКС России начала проводить в начале сентября. Тогда террористы были выбиты с дороги Пальмира — Дейр-эз-Зор. Позже, 24 сентября, о захвате самого крупного газового месторождения в провинции Дейр-эз-Зор Коноко объявило поддерживаемое США сирийское ​оппозиционное формирование «Демократические силы Сирии».

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21 сентября о том, что город Дейр-эз-Зор будет полностью освобожден «в ближайшую неделю» заявлял официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Однако спустя несколько дней главный представитель газовой компании The Syrian Gas Company (SGC) в Дейр-эз-Зоре Амин Аль-Хамид признал, что более 80% нефтяных месторождений в этой провинции контролируют боевики ИГ.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Россия , Минобороны , Сирия , Дейр-эз-Зор
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