СБУ обвинила представителей UC Rusal в уничтожении алюминиевого комбината

Представители компании UC Rusal на Украине занимались «умышленным уничтожением» Запорожского алюминиевого комбината, заявила СБУ. Сама компания назвала это «попыткой политического давления» в связи с разбирательством в арбитраже

Запорожский алюминиевый комбинат (Фото: spfu.gov.ua)

Служба безопасности Украины ведет расследование об умышленном уничтожении производственного комплекса Запорожского алюминиевого комбината (ЗАлК). По версии Киева, в ликвидации производственных мощностей участвовали представители российского UC Rusal и бывшее руководство предприятия, говорится в сообщении СБУ.

Как предположили в СБУ, «единственный в Украине производитель первичного алюминия с 2006 года целенаправленно уничтожался в интересах российских производителей металла». Для этого структуры, связанные с российской компанией, вначале приобрели контрольный пакет акций предприятия. «Для реализации сделки в 2006 — 2008 годах заказчики сформировали организованную группу из представителей российской компании Rusal , бывшего руководства комбината, украинских бизнесменов и иностранных граждан», — заявили в СБУ.

Они, под «руководством российских кураторов уничтожение основных производственных мощностей «ЗАлКа», добавили в ведомстве. Так, в 2009 году, предположили в СБУ, руководство умышленно «организовали остановку рудотермических печей и основных производственных участков электролизного производства», что привело к повреждению оборудования.

Позднее, в 2011 году, структурам, аффилированным с российским бизнесом, был передан Глуховский карьер кварцитов. Ликвидацией производства, заявили в Киеве, занимались и непосредственно перед тем, как в 2015 году, по решению Генпрокуратуры Украины, предприятие было национализировано и его контрольный пакет акций был передан государству. В этот момент, заявили в СБУ, «дельцы активизировали уничтожение предприятия». «Для окончательного уничтожения стратегического комбината злоумышленники демонтировали и вывезли с территории ценное оборудование, а ликвидное оборудование цеха алюминиевой катанки передали компании, подконтрольной российским бизнес-структурам», — полагает украинская спецслужба.

Ущерб от деятельности UC Rusal на Запорожском комбинате в Киеве оценили в более чем $39 млн. Обвинения в умышленном уничтожении производства были предъявлены десяти подозреваемым, в числе которых есть трое граждан России.

Обвинения со стороны Киева уже прокомментировали в Rusal, передает ТАСС. Официальный представитель компании заявил, что заявления украинских властей стоит расценивать в политическом ключе. «Компания расценивает эти неправомерные действия как ответные и попытку политического давления в ответ на иск, поданный Rusal против правительства Украины в международный суд по защите инвестиций (ICSID)», — заявили в компании.

О расследовании умышленного уничтожения производства на ЗАлК СБУ заявило в июле 2015 года. Дело было заведено по ст.113 УК Украины (диверсия). В ответ на эти обвинения Rusal заявил, что прекращение производства на предприятии в 2009 — 2014 годах было связано с экономической конъюктурой. Как пояснили в компании, из-за высоких тарифов на электроэнергию, работа комбината оказалась убыточной. Представитель Rusal Леонид Богомолов оценил убытки компании в $180 млн. Также в компании ответили и на обвинения в распродаже оборудования с комбината. В Rusal пояснили, что для покрытия убытков предприятие было вынуждено реализовывать «неликвиды, хранящиеся на его складах».

UC Rusal стала собственником ЗАлК в 2007 году, купив алюминиевые активы «Реновы» Виктора Вексельберга. Структуры «Реновы», в свою очередь, приобрели предприятие в 2004 году, через три года после его приватизации. В 2011 году ЗАлК прекратил выпускать первичный алюминий, в 2014 году прекратился и выпуск алюминиевой катанки из привозного российского сырья.

В 2015 году акции предприятия были изъяты у структур Дерипаски. Контрольный пакет акций ЗАлК (68,01%) перешел в собственность Фонда государственного имущества Украины. После этого Rusal подал иск в Европейский суд по правам человека с требованием признать решение украинских судов незаконными. Тем не менее, возвращать акции предприятия в Киеве отказались. Соответствующее решение в июле 2016 года вынес Киевский апелляционный хозяйственный суд.