МИД рассказал о попытках убедить США не выходить из ядерной сделки

Россия пытается удержать США от выхода из ядерного соглашения с Ираном, хотя из этого соглашения «не так уж легко выйти», заявил замглавы МИДа Сергей Рябков. О встрече «шестерки» пока что речи не идет

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Россия пытается убедить США в том, чтобы не выходить из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по решению проблемы иранской ядерной программы, или так называемой «шестерки». Об этом заявил замглавы МИДа Сергей Рябков на 62-й Международной конференции Пагуошского движения ученых за мир, разоружение, международную безопасность и научное сотрудничество.

По словам Рябкова, Россия не занимается разработкой «экстренного плана» на тот случай, если Вашингтон решит выйти из соглашения. «Мы фокусируем усилия на том, чтобы убедить партнеров в американском правительстве в том, что им нужно продолжать последовательно выполнять обязательства по иранской ядерной сделке», — заявил замглавы МИДа (цитата по ТАСС).

Рябков считает, что даже если США и выйдут из СВПД, Евросоюз найдет способы разработать «легальные антидоты». Он также заметил, что из этого соглашения «не так уж легко выйти» односторонними мерами. «Мы приведем дополнительные аргументы за сохранение всего», — пообещал Рябков.

Европейская сторона предлагала провести встречу «шестерки», но пока что нет ни даты, ни согласованной повестки.

Отношения между США и Ираном обострились после того, как президент США Дональд Трамп подписал в начале августа законопроект о санкциях против России, Ирана и КНДР. В Иране в ответ обвинили США в нарушении трех положений СВПД и выделили полмиллиарда долларов на разработку баллистических ракет и операции «Корпуса стражей исламской революции» за рубежом.

Кроме того, президент Ирана Хассан Рухани заявил, что Тегеран не исключает выход из СВПД в качестве ответа санкции США.