Трамп ответил на вопрос об «угрозе безопасности» со стороны России

Президент США Дональд Трамп не стал выделять Россию как «угрозу безопасности». «Многие страны представляют собой угрозу», — напротив заметил он в ответ на соответствующий вопрос

Дональд Трамп (Фото: Evan Vucci / AP)

Президент США Дональд Трамп в ответ на вопрос, считает ли он Россию «угрозой безопасности», заявил, что, по его мнению, «угрозу» в настоящее время представляют «многие страны», не выделив при этом ни одну из них. Об этом политик рассказал после встречи с президентом Финляндии Саули Нийнистё в ходе их совместной пресс-конференции в Вашингтоне, сообщает издание The Hill.

Такой вопрос американскому лидеру, по данным издания, задал финский репортер. Он, как отмечает The Hill, в частности, сослался на эскалацию напряженности в Балтийском регионе в связи с российско-китайскими военно-морскими учениями, поинтересовавшись, что Соединенные Штаты собираются делать, если эта напряженность продолжит возрастать.

«Я считаю, что многие страны, к сожалению, представляют собой угрозу безопасности», — отреагировал на это Трамп, добавив, что такой вывод можно сделать, «наблюдая за происходящим сегодня в мире». Выделять Россию отдельно он, как замечает издание, не стал, добавив также, что США «очень-очень защищают этот (Балтийский. — РБК) регион». «Это все, что я могу сказать, мы очень-очень его защищаем, у нас там отличные друзья», — заключил президент (цитата по Reuters). Каких-либо подробностей по этому поводу он предоставить отказался, заметив однако, что со всеми «угрозами» США «смогут справиться, если это будет необходимо». «Надеюсь, нам не придется их (представляющие угрозы страны. — РБК) трогать, но если мы это сделаем, мы справимся с этими угрозами», — отметил он.

Россия, как также подчеркнул президент США, «очень уважает» Финляндию. «Думаю, что Финляндия прекрасно работает с Россией, и я надеюсь, что Соединенные Штаты когда-нибудь смогут иметь такие же очень хорошие отношения с Россией», — сказал Трамп, отметив, что это, по его мнению, будет ​«очень хорошо для мира во всем мире и других вещей».

Российско-китайские военно-морские учения прошли в акватории Балтийского моря в конце июля. В маневрах были задействованы, в частности, около десяти кораблей и судов различных классов, а также более десяти самолетов и вертолетов обеих стран.

Как напомнил в ходе совместного брифинга с Трампом Саули Нийнистё, «недавно», в июле, он принимал у себя, в Финляндии, президента России Владимира Путина. Российский лидер, по его словам, также заверил его, что военно-морские учения России и Китая не должны рассматриваться представителями НАТО и их союзниками как угроза.

Финляндия и Швеция, как добавил Нийнистё, также провели учения в Балтийском регионе. «Мы должны быть очень осторожны, чтобы эта огромная подготовка, масштабные военные маневры <...> не вызывали никаких несчастных случаев или проблем», — отметил он, добавив, что именно поэтому считает важным продолжение «работы Финляндии с НАТО». «[Это необходимо], чтобы улучшить <...> диалог между Россией и Североатлантическим альянсом», — пояснил президент Финляндии.​