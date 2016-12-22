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Как ФТС раскрыла крупнейшую схему поставки санкционных товаров. Главное
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Как ФТС раскрыла крупнейшую схему поставки санкционных товаров. Главное
Война санкций, 08:00
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Как ФТС раскрыла крупнейшую схему поставки санкционных товаров. Главное
В последние три года Белоруссия стала главным бенефициаром введенного Россией продовольственного эмбарго на поставки продуктов из стран ЕС. ФТС впервые раскрыла сеть поставщиков такой продукции, что привело к новому скандалу
Фото: Вадим Рымаков / ТАСС
  • Федеральная таможенная служба (ФТС) составила список из 29 российский компаний — основных продавцов «санкционки» в стране. Нарушителей вычисляли в два этапа. В список попали те, у кого были заключены контакты с крупнейшими республиканским унитарным предприятием (РУП) «Белтаможсервис», ООО «Газ Венчуре» или ООО «Глобалкастом», специализирующимися на ввозе в Белоруссию продукции, которую запрещено импортировать в Россию. Кроме того​​, и у белорусских, и у российских комп​аний были выявлены сомнительные декларации о соответствии на ввозимый товар.
  • По данным ФТС, с начала 2015 года 29 попавших в список компаний перевели трем белорусским контрагентам только за плодоовощную продукцию суммарно $125,7 млн.
  • В июле ФТС направила информацию о компаниях-нарушителях не только в Минсельхоз, Роспотребнадзор и Минэкономразвития, но также и в Центробанк. Таможня договорилась с ЦБ, что будет передавать ему информацию о совершении сомнительных операций участниками внешнеэкономической деятельности. Центробанк готов обеспечить отказ в перечислении денежных средств от российских компаний белорусским контрагентам.

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  • Росаккредитация уже прекратила действие аккредитации трех лабораторий из числа тех, что выдавали сертификаты белорусским поставщикам из раскрытой ФТС схемы — ООО «Контур-Сертификация», ООО «НПО ФорКаб» и ООО «Градиент». Проверка других лабораторий, причастных к выдаче сомнительных деклараций, продолжается.
  • По данным, которыми располагает ФТС, за первые пять месяцев 2017 года в Белоруссию было ввезено 975,24 тыс. т продукции, которая в России относится к санкционным группам товаров. Большая часть из этого объема — 835,22 тыс. т — была ввезена из «запрещенных» стран.​

Подробности — в материале РБК.

Авторы: Анна Балашова, Наталья Новопашина.
При участии: Ирина Парфентьева.
Теги: ФТС , санкционные продукты , Белоруссии
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