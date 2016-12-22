Алишер Усманов пообещал приз автору стикеров о нем

Миллиардер Алишер Усманов пообещал награждать призами авторов стикеров, пародий и карикатур с его участием. Об этом Усманов сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
По его словам, миллиардер «очень польщен» тем, что его видеобращения привлекли «большое внимание» интернет-пользователей, а также заинтересован «в развитии свободного общения и творчества в Сети».
«Я очень ценю шутки и юмор и рад, что вызвал своими видео появление стикеров, карикатур, пародий, видеороликов и мемов», — написал Усманов и пообещал раз в неделю премировать iPhone 7Plus, футболкой с мемом и своим автографом автора «наиболее удачного творения».
На свой странице Усманов также опубликовал первый выбранный им ролик и подборку стикеров для мессенджера Telegram «Лайк шер Алишер». По его словам, их авторы «награждаются призами».
Алишер Усманов записал два видеообращения к оппозиционному политику Алексею Навальному, после того как тот упомянул его в своем расследовании «Он вам не Димон». В расследовании указывалось, что у Усманова есть судимость в Узбекистане, а также то, что Усманов «в качестве взятки» передал Фонду поддержки социально значимых государственных проектов «Соцгоспроект», связанному с одноклассником премьер-министра Дмитрия Медведева Ильей Елисеевым, участок земли и дом. В своем первом видео Усманов потребовал от Навального опровергнуть эту информацию и принести извинения.
Однако Навальный извиняться отказался, назвал Усманова «вредным человеком» и вызвал миллиардера на дебаты. Свое видео, утверждал Навальный, Усманов записал по указанию Кремля.
Усманов в ответ на это записал второе видеообращение, в котором сравнил Навального с героем повести Михаила Булгакова «Собачье сердце» Полиграфом Шариковым и заявил, что «дебаты будут в суде».
Кроме того, в середине апреля Усманов подал иск к Навальному с требованием опровергнуть расследование 2012 года, в котором оппозиционный политик обвинил бизнесмена в даче взятки вице-премьеру России Игорю Шувалову. Также Усманов потребовал опровергнуть информацию о том, что он давал взятку премьер-министру Дмитрию Медведеву, ввел цензуру в издательском доме «Коммерсантъ», участвовал в незаконной приватизации активов и является преступником.
Рассмотрение иска Усманова по существу в Люблинском суде Москвы назначено на 30 мая.