Алишер Усманов пообещал приз автору стикеров о нем

Миллиардер Алишер Усманов пообещал награждать авторов самых креативных роликов о нем и пародий на него призами — смартфоном iPhone 7Plus, футболкой с мемом и личным автографом миллиардера

Алишер Усманов (Фото: Maxim Shemetov / Reuters)

Миллиардер Алишер Усманов пообещал награждать призами авторов стикеров, пародий и карикатур с его участием. Об этом Усманов сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

По его словам, миллиардер «очень польщен» тем, что его видеобращения привлекли «большое внимание» интернет-пользователей, а также заинтересован «в развитии свободного общения и творчества в Сети».

«Я очень ценю шутки и юмор и рад, что вызвал своими видео появление стикеров, карикатур, пародий, видеороликов и мемов», — написал Усманов и пообещал раз в неделю премировать iPhone 7Plus, футболкой с мемом и своим автографом автора «наиболее удачного творения».

На свой странице Усманов также опубликовал первый выбранный им ролик и подборку стикеров для мессенджера Telegram «Лайк шер Алишер». По его словам, их авторы «награждаются призами».

Алишер Усманов записал два видеообращения к оппозиционному политику Алексею Навальному, после того​ как тот упомянул его в своем расследовании «Он вам не Димон». В расследовании указывалось, что у Усманова есть судимость в Узбекистане, а также то, что Усманов «в качестве взятки» передал Фонду поддержки социально значимых государственных проектов «Соцгоспроект», связанному с одноклассником премьер-министра Дмитрия Медведева Ильей Елисеевым, участок земли и дом. В своем первом видео Усманов потребовал от Навального опровергнуть эту информацию и принести извинения.

Однако Навальный извиняться отказался, назвал Усманова «вредным человеком» и вызвал миллиардера на дебаты. Свое видео, утверждал Навальный, Усманов записал по указанию Кремля.

Усманов в ответ на это записал второе видеообращение, в котором сравнил Навального с героем повести Михаила Булгакова «Собачье сердце» Полиграфом Шариковым и заявил, что «дебаты будут в суде».