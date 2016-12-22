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Украина обвинила Россию в связях с ИГ на Ближнем Востоке
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12:16
Украина обвинила Россию в связях с ИГ на Ближнем Востоке
Фото: Joseph Sywenkyj / Bloomberg
Представитель украинской делегации в Парламентской ассамблее НАТО Ирина Фриз подготовила и представила доклад о связях России с исламистами на Ближнем Востоке

Украина подготовила и передала зампреду Парламентской ассамблеи НАТО Расе Юкнявичене и членам национальных делегаций аналитический доклад «о связях России с террористическими организациями на Ближнем Востоке и в Средней Азии». Об этом, как передает телеканал «112 Украина», сообщила глава делегации Украины Ирина Фриз на своей странице в Facebook. На момент публикации данной заметки аккаунт, на который ссылается телеканал, недоступен.

В подготовленном Фриз докладе говорилось о связях Москвы с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство», радикальным движением «Талибан», палестинским исламистским движением ХАМАС, а также ливанским радикальным движением «Хезболла», сообщает украинский телеканал. В документе содержались «факты и анализ путей коммуникаций, поддержки и координации действий России» с указанными группировками.

Скриншот публикации в аккаунте, зарегистрированном на имя Ирины Фриз, опубликовали другие пользователи Facebook.

В публикации в недоступном аккаунте, по данным украинского издания «Корреспондент.net», также говорилось о том, что Юкнявичене выступила на заседании Парламентской ассамблеи с предложениями «усилить НАТО на юго-востоке, развивать систему противоракетной обороны, увеличить свое присутствие в Литве, Латвии, Эстонии, Польше, а также активизировать усилия по кибербезопасности и противодействию российской пропаганде». В посте также содержалось утверждение, что Юкнявичене заявила о понимании позиции Киева в связи с запретом на трансляцию российских каналов на Украине.

Весенняя сессия ПА НАТО проходит в этом году с 26 по 29 мая в Тбилиси. Согласно расписанию сессии, в воскресенье, 28 мая, под председательством Юкнявичене прошло рассмотрение черновика отчета «Россия: от партнера к конкуренту» (черновик датирован 18 апреля). В одном из разделов этого документа говорится о борьбе Москвы с ИГ. Отмечается, что, «хотя Москва неоднократно подчеркивала в прошлом свое желание сотрудничать в борьбе с международными террористическими группировками, достигнуто было немного, если результаты вообще были». Далее в черновике говорится, что «в Афганистане Россия, возможно, помогает со снабжением боевиков «Талибана». Источником этой информации в черновике значится выступление верховного главнокомандующего Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Кертиса Скапаротти в сенате США в марте 2017.

Ирина Фриз является депутатом Верховной рады от «Блока Петра Порошенко», она возглавляет подкомитет по вопросам безопасности государственных информационных систем (входит в состав комитета по вопросам нацбезопасности и обороны), говорится в справке на сайте украинского парламента. Она также является заместителем члена постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее ОБСЕ. 

Теги
Украина, НАТО, исламисты, доклад
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