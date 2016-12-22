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Срочный ужин: ситуация в Сирии заставила Путина отправиться к Эрдогану
Политика, 20:22
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Срочный ужин: ситуация в Сирии заставила Путина отправиться к Эрдогану
Владимир Путин отправился с визитом в Анкару, акцент при переговорах будет сделан на Сирии. Странам нужно спасти зону деэскалации в Идлибе после инцидента 20 сентября со взводом военной полиции из России, говорят эксперты
Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин во время встречи 28 сентября (Фото: Kayhan Ozer / AP)

Работа за ужином

Президент России Владимир Путин, проведя в первой половине дня 28 сентября в Кремле переговоры с президентом Гвинеи Альфой Конде, вечером отправился на рабочий ужин с президентом Турции. Реджеп Эрдоган на прошлой неделе анонсировал встречу с российским коллегой в Анкаре.

У визита Путина исключительно прагматические цели, президенты должны «сверить часы» по многим вопросам, говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Нынешний визит президента России в Анкару — его вторая поездка в Турцию с 2015 года, когда в районе сирийско-турецкой границы турецкими ВВС был сбит российский Су-24. После восстановления отношений руководители стран встречались не раз, однако впервые встреча проводится в таком кратком формате.

Срочная необходимость встречи двух президентов объясняется резким ухудшением ситуации в северо-западной зоне деэскалации в сирийской провинции Идлиб, уверен эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Кирилл Семенов.

О том, что в центре переговоров будет Идлиб, Эрдоган говорил на прошлой неделе. Российская сторона в материалах к встрече также указала, что основное внимание будет уделено ситуации в Сирии, и, в частности, вопросам координации действий двух стран, прежде всего в зонах деэскалации, передал «Интерфакс» 28 сентября.

Однако Сирией повестка встречи не будет исчерпана. Согласно сообщениям информагентств, Путин и Эрдоган обсудят исход референдума о независимости Иракского Курдистана и вопросы двустороннего сотрудничества — продажу Турции противоракетного комплекса С-400, проект газопровода «Турецкий поток» и строительство АЭС «Аккую».

Владимир Путин во время визита в Турцию 28 сентября 2017 года (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Проблемный Идлиб

С мая 2017 года Россия, Турция и Иран по взаимной договоренности ведут работу по созданию четырех зон прекращения огня в Сирии. Три зоны (в Восточной Гуте под Дамаском, на юге Сирии и к северу от Хомса) заработали к концу лета, однако до середины сентября сторонам не удавалось окончательно согласовать параметры зоны в Идлибе, граничащем с Турцией. Сложность установления перемирия обусловлена тем, что там сконцентрированы основные силы группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ). Она основана на базе запрещенной в России террористической организации «Фронт ан-Нусра». По правилам зон безопасности (зон деэскалации) на ХТШ, как и на запрещенную в России ИГ, не распространяется режим прекращения огня. Чтобы обеспечить перемирие, необходимо сначала размежевать террористические формирования и группировки умеренной оппозиции, которые присоединились к перемирию.

Окончательно параметры зоны деэскалации в Идлибе тройка стран согласовала на переговорах в Астане 14–15 сентября, и с того же времени ситуация в районе начала ухудшаться.

В Астане окончательно договорились о четырех зонах деэскалации в Сирии

20 сентября боевики ХТШ напали на взвод военной полиции России на наблюдательном пункте, развернутом на границе провинций Идлиб и Хама для контроля за соблюдением прекращения огня. В результате нападения 29 человек были заблокированы и в течение нескольких часов отражали атаки. Обороняться российским военным помогли бойцы племени муали, которые ранее примкнули к перемирию. По версии Минобороны России, атаку ХТШ инициировали спецслужбы США, чтобы остановить «успешно развивающееся наступление правительственных войск к востоку от Дейр-эз-Зора». Однако Пентагон отверг обвинения Москвы в поддержке террористов, назвав их «безосновательными».

Боевики в Сирии попытались захватить взвод военной полиции России

Для освобождения российских военных была сформирована специальная группа, в ходе боев ранения получили трое российских военнослужащих. В поддержку наземной операции Россия начала наносить удары с воздуха: по данным Генштаба, за сутки 20 сентября ударами авиации были уничтожены 187 объектов на территории провинции Идлиб и около 850 террористов.

«Проблема в Идлибе очень серьезная. Как только там начали создаваться первые наблюдательные пункты, ХТШ сразу же устроила провокацию, которая привела к эскалации конфликта в этой зоне», — объясняет эксперт Семенов. После атаки террористов на российских военных Москва поняла, что самостоятельно не справится с задачей обеспечения безопасности в этой зоне, поэтому возникла необходимость в более активной роли Турции в разрешении сложившейся ситуации, считает эксперт РСМД Семенов.

Решению вопроса может способствовать размещение турецких военных в зоне деэскалации. О готовности Анкары разместить военных внутри зоны президент Эрдоган говорил в интервью Reuters 21 сентября.​​

Утраченное доверие к России

Ситуация для России в Идлибе осложняется потерей доверия со стороны умеренной оппозиции после последних бомбардировок, включая события 20 сентября, говорят эксперты РБК. Сирийские революционные силы, возглавляющие делегацию оппозиции в Астане, обвиняют Россию в военных преступлениях против мирного населения провинции и нанесении авиаударов по позициям умеренных боевиков. По мнению Семенова, Россия могла бы действовать «не столь жестко». Он обращает внимание на то, что все СМИ и страницы группировки ХТШ в соцсетях распространяли сообщения о том, что атака якобы была скоординирована и проведена совместно с группировками умеренной оппозиции, хотя последние это не подтверждали.

Провокация террористов связана с постепенным ослаблением и распадом ХТШ, из состава которой вышли группировки «Нур ад-Дин аз-Зенки», «Джейш аль-Ахрар», а также известный шейх Аль-Мухайсини, указывает Антон Мардасов, руководитель отдела исследований ближневосточных конфликтов Института инновационного развития. Оба эксперта​ отмечают, что ​проведение полномасштабной контртеррористичекой операции против ХТШ почти невозможно, поскольку в таком случае в боевые действия неминуемо втянулись бы все повстанческие силы, включая и умеренные группировки, что подорвало бы договоренности о перемирии.

«Россия при таком сценарии испортила бы отношения со всеми странами Ближнего Востока, поддерживающими в Сирии различные группировки, и была бы провалена сама идея создания зон деэскалации», — указывает Мардасов.

Россия заинтересована в скорейшем установлении перемирия в Идлибе, у Турции те же цели, говорит Мардасов. По его словам, Анкара тоже не хочет большой военной операции в регионе, так как не готова принимать новых беженцев, а также заинтересована в уничтожении ХТШ, террористы которой контролируют контрабандные пути торговли нефти на сирийско-турецкой границе в провинции Идлиб.

Россия рассчитывает на то, что Турция консолидирует различные группировки умеренной оппозицией и таким образом решит проблему ХТШ, говорит Семенов.

Курдский вопрос

Проведенный 25 сентября в Иракском Курдистане референдум по независимости от Ирака спровоцировал рост напряжения на Ближнем Востоке. Президент Турции (а курды составляют 18% населения страны) жестко осудил референдум, большинство участников которого высказались за отделение. Эрдоган пригрозил правительству автономии экономическими и военными санкциями, в том числе приостановкой поставок нефти с территории автономии в Турцию — основной источник дохода курдского регионального правительства.

Игра в независимость: почему Курдистан не станет отделяться от Ирака
Политика

Российский лидер ситуацию в Ираке после референдума никак не комментировал, а его пресс-секретарь напомнил, что позиция России неизменна — она выступает за сохранение территориальной целостности Ирака. Санкциями и другими карами Москва не грозила.

Референдум вывел курдскую проблему на общерегиональный и глобальный уровень, поэтому президенты не могут оставить ее без внимания, отмечает Семенов.

Россия пытается воздержаться от четкой позиции по курдскому вопросу, а Турция наверняка хочет получить объяснение позиции Москвы, уверен независимый эксперт-тюрколог Тимур Ахметов. Курдский вопрос, по его словам, важен и в контексте Сирии, на севере которой тоже сформировалась де-факто курдская автономия. Без решения курдского вопроса сирийское урегулирование невозможно, Москва будет играть важную роль в этом процессе, указывает Ахметов.

«Роснефть» задумалась об инвестициях в газопровод в Иракском Курдистане
Бизнес

России после референдума необходимо обеспечить продолжение своих экономических проектов. 18 сентября «Роснефть» сообщила, что провела переговоры с правительством Иракского Курдистана о возможности участия компании в проекте по строительству газопровода, по которому газ будет поставляться в Турцию и на европейский рынок. Без Турции реализовать этот проект невозможно, указывает Ахметов.

Автор: Анжелика Басисини.
Теги: Сирия , переговоры , Владимир Путин , Идлиб , Анкара , Курдистан , Реджеп Тайип Эрдоган , зоны деэскалации ...
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