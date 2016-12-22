Минобороны опровергло сообщения о гибели своего военнослужащего в Сирии

Российское оборонное ведомство опровергло информацию о гибели российского военнослужащего в Сирии в середине августа. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
«Информация, распространенная отдельными СМИ о якобы погибшем в Сирии 11 августа российском военнослужащем, не соответствуют действительности», — заявили в ведомстве.
В Минобороны заверили, что никаких потерь среди российских военнослужащих, находящихся в Сирии, 11 августа не было.
О том, что в Сирии погиб российский военный Александр Ягофаров, ранее, 28 августа, сообщало оренбургское издание OrenDay.ru со ссылкой на родственников погибшего. Расследователи организации Conflict Intelligence Team (CIT) указывали, что Ягофаров мог быть наемником ЧВК «Вагнера». При этом издания «Коммерсантъ» и «Би-би-си» со ссылкой на OrenDay.ru называли Ягофарова «военнослужащим».
Россиянин, согласно информации OrenDay.ru, погиб 11 августа — в этот день на фугасе подорвалась машина, в которой находился Ягофаров. В Оренбург, откуда он был родом, его тело доставили 26 августа, на следующий день его хоронили в закрытом гробу. Молодому человеку посмертно присвоили несколько государственных наград.
Как рассказала РБК знакомая Ягофарова Анастасия Кузьмич, 27 августа в Оренбурге, действительно, состоялись похороны военного. Другая знакомая погибшего, Екатерина Любимова, в свою очередь, сообщила, что «слышала про гибель Александра [Ягофарова] в Сирии».
По подтвержденным данным российского военного ведомства, с начала военной операции России в Сирии всего погибли 34 россиянина. Однако в апреле Reuters со ссылкой на собственные источники указывал, что в период с 29 января по конец марта Россия потеряла еще 21 военнослужащего. Эти цифры, как отмечало агентство, в четыре раза превышали официальные данные Минобороны. Позже, 20 апреля, в российском военном ведомстве эту информацию также опровергли.