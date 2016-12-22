СМИ опубликовали видео расстрела депутата Чечни

Опубликовано видео с места расстрела депутата чеченнского праламента Мухмада Асхабова. Это кадры, которые были зафиксированы его видеорегистратором. Депутат погиб 25 августа — его автомобиль в Чечне обстреляли неизвестные

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео с места обстрела автомобиля депутата чеченского парламента Мухмада Асхабова. Видео было снято видеорегистратором, установленным в салоне его автомобиля. Телеканал также опубликовал фото с места происшествия.

На кадрах видно, что машина движется по дороге, слышны выстрелы и видно, как на лобовое стекло внутри салона попадают брызги крови. После этого машина теряет управление, съезжает с полотна дороги, врезается в дорожный километровый столб и переворачивается.

Аналогичное кадры, снятые видеорегистратором, опубликовал также портал Life.

Неизвестные обстреляли автомобиль депутата парламента Чечни Мухмала Асхабова 25 августа. Асхабов погиб.

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