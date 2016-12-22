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Прокремлевский фонд предложил смягчить муниципальный фильтр на выборах
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Прокремлевский фонд предложил смягчить муниципальный фильтр на выборах
Политика, 00:10
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Прокремлевский фонд предложил смягчить муниципальный фильтр на выборах
Кандидатам в губернаторы нужно запретить собирать больше подписей, чем нужно для прохождения муниципального фильтра. Планку фильтра необходимо снизить, хотя совсем отменять сбор подписей не стоит, говорится в докладе ФоРГО
Фото: Петр Ковалев / «Коммерсант»

«Реновация» фильтра

Муниципальный фильтр не нужно отменять, но он нуждается в «реновации». Об этом говорится в докладе Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) «Выборы глав регионов в 2017 году: сценарии кампаний и прогнозы» (есть у РБК).

Эксперты предлагают освободить от сбора подписей кандидатов в губернаторы от партий, которые представлены в четверти муниципальных округов региона. Кроме того, в ФоРГО предложили снизить верхнюю планку фильтра и запретить сбор большего количества подписей, чем нужно для регистрации кандидата на выборах. При этом сохранить процедуру сбора подписей муниципальных депутатов нужно, чтобы стимулировать партии выдвигать кандидатов на местных выборах, считают авторы доклада.

Эксперты ФоРГО не отрицают манипуляции с фильтром: так, в 2012 году в Новгородской области преодолеть его удалось только одной парламентской партии — ЛДПР, напоминают они. Сомнительной авторам доклада кажется ситуация с известным политиком и сенатором от КПРФ Вячеславом Мархаевым, который в этом году не смог собрать подписи муниципальных депутатов в Бурятии, хотя двое его «малоизвестных» конкурентов «легко проскочили» фильтр. В то же время ряду оппозиционных кандидатов удалось пройти фильтр либо самостоятельно (как Владимиру Петрову, выдвинувшемуся от «Гражданской силы» в Алтайском крае в 2014 году), либо с помощью «Единой России» (как оппозиционеру Алексею Навальному на выборах мэра Москвы в 2013 году), считают эксперты. Поэтому отменять процедуру сбора подписей совсем, по их мнению, не стоит.

Фото: Артем Коротаев / ТАСС

Ранее о необходимости менять практику муниципального фильтра говорила председатель ЦИКа Элла Памфилова. В интервью РБК она предлагала снизить фильтр до 1–2%, разрешить муниципальным депутатам подписываться за нескольких кандидатов либо позволить вносить избирательный залог. При этом парламентская и непарламентская оппозиция не раз высказывалась за полную отмену практики сбора подписей для регистрации на выборах. Муниципальный фильтр «неадекватным» называли эксперты Комитета гражданских инициатив экс-министра финансов Алексея Кудрина.

Выборы без конкуренции

В десяти из 16 субъектов, где в сентябре пройдут выборы глав регионов, на грядущих выборах почвы для конкуренции нет, поскольку нынешние врио губернаторов слишком сильны или у них нет достаточно сильных оппозиционных кандидатов, говорится в докладе ФоРГО.

Так, в Белгородской области и Мордовии нынешние врио глав регионов Евгений Савченко и Владимир Волков занимают вполне устойчивое положение, считают авторы доклада. Врио главы Саратовской области «опекает» нынешний председатель Госдумы и бывший первый замруководителя администрации президента Вячеслав Володин, который обеспечивает региональному политику влияние в федеральном центре. Глава Томской области Сергей Жвачкин «весьма преуспел в наведении порядка». В Удмуртии, Пермском крае, Новгородской, Рязанской, Ярославской и Калининградской областях слабых и скомпрометировавших себя предшественников заменили «варяги», а ярких оппозиционеров, по мнению авторов доклада, в этих регионах нет, поэтому новым назначенцам поражение в выборах не грозит.

В еще одном выборном регионе — Марий Эл — выборы потенциально могли быть конкурентными, но врио главы Александру Евстифееву удалось договориться с единственными сильными противниками — представителями местной элиты Иваном и Сергеем Казанковыми. Региональное отделение КПРФ также отказалось выставлять против него кандидата, поэтому и в этой республике серьезных конкурентов у назначенца федерального центра нет.

В оставшихся пяти регионах на выборы выдвинулись потенциально опасные конкуренты нынешних врио. Однако в Бурятии, как было сказано выше, сильному политику Мархаеву не удалось зарегистрироваться в качестве кандидата. В Свердловской области конкурентом врио губернатора Евгению Куйвашеву мог бы стать мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, однако ему не удалось преодолеть муниципальный фильтр. Но он предпочел вести «имитацию кампании» и даже не стал открывать избирательный счет, отмечают в прокремлевском фонде (ранее в этом же политика уличила Элла Памфилова). Сам Ройзман называл фильтр «непроходимым» и говорил РБК, что все зарегистрированные в регионе кандидаты получили подписи в штабе Куйвашева.

Фото: Антон Буценко / ТАСС

Севастополь, где в сентябре также пройдут выборы главы, эксперты назвали «особым случаем» из-за того, что крымский город всего несколько лет назад вошел в состав России, и политика там «остается слишком шумной». Именно из-за этого выборы главы сопровождаются информационной «шумихой». Но из реально претендующих на место губернатора кандидатов на них зарегистрировался только представитель КПРФ Роман Кияшко, который «не обладает сколько-нибудь значимым политическим багажом».

В двух регионах — Карелии и Кировской области — против нынешних врио выступят сильные кандидаты (Ирина Петеляева от «Справедливой России» и Сергей Мамаев от КПРФ). При этом авторы доклада считают, что сильными следует считать не только кандидатов, способных выиграть выборы, но и тех, кто может получить значительное количество голосов. К последней категории и относятся Петеляева и Мамаев, пояснил РБК один из авторов доклада Константин Костин. «В Марий Эл [в 2015 году] на выборах у Мамаева была больше шансов, в Кировской области он вряд ли доведет до второго тура, то же и с Петеляевой, но они способны оттянуть значительную часть электората», — подчеркнул эксперт.

Однако не все эксперты согласны с тем, что потенциально конкурентными будут только выборы в Карелии и Кировской области. Так, президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов отнес к потенциально конкурентным еще и Севастополь. «Однако даже в тех регионах, где позиции власти не слишком сильны, резкого всплеска активности оппозиции все же не происходит», — отметил он в разговоре с РБК.

Политолог Аббас Галлямов не согласился с самим определением конкурентных выборов, данным ФоРГО. «Конкуренция — это когда ты можешь проиграть, а конкурент — выиграть. Когда вопрос заключается в том, сколько наберет твой конкурент — 5% или, может быть, 10%, то это не конкуренция», — пояснил он РБК. Галлямов считает, что конкуренции на региональных выборах в России сейчас практически нет из-за «манипуляций с муниципальным фильтром, а те, кого до выборов допускают, слишком слабы, чтобы представлять из себя какую-либо угрозу».

Вторая лига

В докладе ФоРГО анализируются победы на выборах — речь идет о занятых первых, вторых и третьих местах — кандидатов от разных партий начиная с 2012 года. По подсчетам фонда, первые четыре места в рейтинге ожидаемо заняли четыре парламентские партии («Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия»). За ними следуют «Патриоты России», «Гражданская платформа», «Гражданская сила», Партия роста, РПР-ПАРНАС и партия «Честно».

Фото: Андрей Махонин / ТАСС

Некоторые из сильных оппозиционных партий, к примеру «Яблоко», в рейтинг не попали. По мнению Костина, это означает, что «старым партиям нужно больше работать». Партии становятся заметными в зависимости от того, как они работают с вопросами, которые реально волнуют людей, считает эксперт. «И по рейтингу видно, кто реально этим занят», — добавил он.

Михаил Виноградов отметил, что набор партий в рейтинге получился «действительно странным». «Но в данном случае речь идет о партийных брендах, использовавшихся далекими от партий кандидатами или вообще властью в качестве спойлеров», — подчеркнул он. Некоторые из перечисленных малых партий липовые, которые продвигают на выборы, «чтобы разбавить протестную повестку», ​согласился глава Центра экономических и политических реформ политолог Николай Миронов.

Автор: Евгения Кузнецова.
Теги: Фонд развития гражданского общества , Выборы , муниципальный фильтр
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