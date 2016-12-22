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СМИ узнали о планах брата манчестерского террориста напасть на конвой ООН
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11:03
Анна Трунина
СМИ узнали о планах брата манчестерского террориста напасть на конвой ООН

Мартин Коблер

Фото: Ahmed Hatem / АР
Младший брат террориста, совершившего атаку в Манчестере, был членом джихадистской группировки и планировал совершить нападение на спецпосланника ООН в Ливии Мартина Коблера. По данным источников The Telegraph, визит дипломата был экстренно отменен, а за террористом активно следят спецслужбы

Младший брат террориста-смертника Салмана Абеди, жертвой атаки которого в Манчестере стали 22 человека, Хашим Абеди являлся членом одной из джихадистских ячеек экстремистской организации и планировал нападение на специального представителя Генерального секретаря и главы Миссии ООН по поддержке в Ливии Мартина Коблера. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на дипломатические источники.

​По информации издания, именно поэтому в начале 2017 года дипломат был вынужден отменить свою поездку в столицу Ливии Триполи.

Ливийские спецслужбы, указывает издание, контролировали группировку, в которую входил Хашим, на протяжении нескольких месяцев и выяснили, что он является «важным игроком» в организации, и находился на последних стадиях изготовления взрывного устройства для атаки на конвой спецпосланника.

В расследовании деятельности братьев участвуют также сотрудники секретной разведывательной службы Великобритании МИ-6. Они, отмечает The Telegraph, проверяют, насколько распространилась по стране джихадистская сеть, в которую входит брат манчестерского террориста. В частности, они прослеживают активность возможных членов группировки по социальным сетям.

Сам Хашим Абеди в настоящее время находится под стражей. Во вторник, 23 мая, он был задержан вместе со своим отцом в их семейном доме в Триполи. Собеседник издания в спецслужбах Ливии утверждает, что Хашим признал, что был в курсе всех подробностей атаки в «Манчестер Арена» и что они с братом являются членами запрещенной в России организации «Исламское государство».

«Когда мы арестовали его, он заявил, что у него с братом есть идеология. Я знаю все о том, что делал мой брат в Манчестере», — приводит издание слова представителя ливийских властей. Он также добавил, что Салман хотел «победы ИГ».

Теракт в фойе концертно-спортивного комплекса «Манчестер Арена» произошел вечером в понедельник, 22 мая, после окончания концерта певицы Арианы Гранде. Зрители начали выходить из зала, и случился взрыв. В результате нападения погибли 22 человека, еще 64 получили ранения.​

Фотогалерея Взрыв на стадионе «Манчестер Арена» в Великобритании На стадионе «Манчестер Арена» в городе Манчестер в Великобритании, где вечером 22 мая проходил концерт американской певицы Арианы Гранде, прогремел взрыв. Очевидцы рассказали... Показать 13 фотографий

Ответственность за теракт взяли на себя боевики ИГ. По данным британской полиции, исполнитель теракта Салман Абеди незадолго до совершения атаки вернулся в Манчестер из Ливии. Издание The Times со ссылкой на источники уточняет, что Абеди готовил этот теракт в течение года. В настоящее время по делу о теракте задержано 13 человек, 11 из них находятся под стражей. 

Теги
атака, нападение, Манчестер, Теракт, Мартин Коблер
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