Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,52 57,96 EUR Нал. 68,09 67,34 USD Бирж. 58,22 +0,36 EUR Бирж. 67,41 +0,01 USD ЦБ. 58,08 +0,32 EUR ЦБ. 67,53 -0,76 EUR/USD 1,16 -0,01 BTC/USD Бирж. 5784,41 -105,57 ММВБ 2067,81 +1,03% РТС 1118,19 +0,00% Brent 60,32 +1,41% DJIA 23443,94 +0,18% Nasdaq 6689,12 +2,02% FTSE 7505,03 +0,25%
Собчак предложила провести в Крыму новый референдум
Лента новостей
Прокатчик «Матильды» рассказал о влиянии скандала на сборы фильма 19:04, Общество Из Каталонии свои головные офисы перенесли 1,6 тыс. компаний 19:04, Политика В Крыму прокомментировали предложение Собчак провести новый референдум 18:55, Политика Госдума запретила снимать сцену фильма о депутате в своем здании 18:54, Политика Мэр Барселоны прокомментировала действия властей Каталонии и Испании 18:41, Политика В Белгороде ФСБ задержала националиста при попытке сбыта взрывчатки 18:40, Общество Цена нефти Brent превысила $60 за баррель впервые с июля 2015 года 18:32, Экономика Полпред Путина назвал возможные причины падения Ми-8 у Шпицбергена 18:29, Общество Глава рабочей группы при Госдуме предложил не регулировать ICO как IPO 18:23, Деньги WikiLeaks пообещала $100 тыс. за неопубликованные документы о Кеннеди 18:14, Политика Собчак предложила провести в Крыму новый референдум 18:13, Политика Экс-глава дептранса Краснодарского края получил 8,5 лет за взятки 18:07, Общество Главред «Эха Москвы» заявил об «эвакуации» из страны ведущей Лариной 18:01, Общество «Роснефть» остановила работы на участке шельфа Черного моря из-за санкций 17:54, Бизнес Игры разума: как нейросети обретают независимость от человеческого опыта 17:54, Мнение В Жироне со здания городского совета сняли флаг Испании 17:52, Общество Каталония объявила о независимости. Онлайн-трансляция 17:50, Политика Экс-глава ЦРУ назвал ядерную войну с Россией одной из главных угроз США 17:49, Политика Эксперты усомнились в наличии «советского следа» в убийстве Кеннеди 17:44, Политика «Башнефть» выплатит дивиденды на 26,3 млрд руб. 17:33, Бизнес Турция откажется от ограничений по импорту российского зерна 17:31, Бизнес РЖД потеряет 8 млн т грузов из-за запуска новых трубопроводов в 2018 году 17:31, Бизнес Сенат Испании разрешил правительству ввести в Каталонии прямое правление 17:17, Политика Сооснователь Alibaba решил купить долю в баскетбольном клубе Прохорова 17:17, Бизнес В ДТП со школьным автобусом и лесовозом в Коми погибли три человека 17:16, Общество Обвиняемую в растрате ₽149 млн в компании Артема Чайки освободили из СИЗО 17:03, Общество Трамп рассказал об отказе от курения и алкоголя 17:00, Общество ФАС одобрила покупку «Транснефтью» пакета акций порта Усть-Луга 16:54, Бизнес
Собчак предложила провести в Крыму новый референдум
Выборы президента России, 18:13
0
Собчак предложила провести в Крыму новый референдум
В Крыму необходимо провести новый референдум, считает телеведущая и претендент на пост президента России Ксения Собчак. Она также заявила, что не будет вести предвыборную агитацию на полуострове, так как не считает его российским
Ксения Собчак ​ (Фото: Петр Кассин / «Коммерсантъ»)

Телеведущая Ксения Собчак, которая объявила о своем намерении баллотироваться в президенты России, предложила провести в Крыму новый референдум. Об этом она заявила на встрече с жителями Екатеринбурга, передают «РИА Новости».

По ее словам, Россия «нарушила свои международные обязательства», а то, что происходило в Крыму в марте 2014 года, «нельзя назвать референдумом».

«И это основная точка отсчета. В Крыму живут люди. Мы не можем к ним отнестись как к субъектам геополитики. Я вижу выход из ситуации через новый независимый референдум, который подразумевает разные точки зрения», — заявила Собчак.

Она также сообщила, что не намерена проводить на полуострове предвыборную кампанию. «Я не буду агитировать в Крыму, потому что считаю, что он присоединен [к России] незаконно», — отметила она (цитата по ТАСС).

Собчак и ее команда: кто войдет в предвыборный штаб телеведущей Еще 4 фото
Фотогалерея

По мнению Собчак, перед новым референдумом должна быть организована «обширная и и равноправная агитация». В ситуации с Крымом «можно вести разговор о каких-то компенсациях», добавила она.

Министр по информации и массовым коммуникациям Крыма Дмитрий Полонский в разговоре с РБК назвал «цирком» и «позором» предложение Собчак провести новый референдум. «Она проявляет абсолютно позорные знания и понимания, как с юридической стороны данного вопроса, так и политической», — заявил Полонский. 

По его словам, точка в вопросе принадлежности Крыма поставлена. «Никакого референдума не будет», — сказал он. Он также заявил, что «так называемым технологам или тем, кто занимается продвижением» Ксении Собчак на политической арене, «следовало бы тщательнее работать и подсказывать», потому что ее публичные заявления непоследовательны.

Собчак откажется от жесткой критики Путина в ходе избирательной кампании
Политика

В пресс-службе главы Крыма Сергея Аксенова отказались прокомментировать слова Собчак о новом референдуме.

О намерении поучаствовать в гонке за президентское кресло Ксения Собчак объявила 18 октября. Спустя неделю, 24 октября, в ходе своей пресс-конференции она заявила, что «с точки зрения международного права» Крым является украинским.

«Мы нарушили наше слово, мы нарушили Будапештский меморандум 1994 года. Мы дали обещание, и мы это обещание не выполнили», — подчеркнула она.

Комментируя высказывание Собчак, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что это заявление «неправильное и по форме, и по сути, и с точки зрения международного права». Он подчеркнул, что де-юре и де-факто Крым — неотъемлемая часть России. 

Кроме того, в публичную дискуссию с Собчак вступила депутат Госдумы Наталья Поклонская, которая назвал статус Крыма «необсуждаемым» вопросом. Собчак, отвечая на тезис Поклонской, в свою очередь указала на то, что вхождение Крыма в состав России не признала «ни одна мировая держава».

Комментируя РБК заявление телеведущей о необходимости провести новый референдум в Крыму, Поклонская указала на позицию президента России по этому вопросу. «Наш президент сказал, что статус Крыма и Севастополя не обсуждается. И точка», — заявила РБК депутат Госдумы и бывший прокурор Крыма.

Авторы: Наталья Демченко, Екатерина Костина, Илья Немченко, Дмитрий Окрест.
Теги: Крым , референдум , Наталья Поклонская , Ксения Собчак
Главное
Сенат Испании разрешил правительству ввести в Каталонии прямое правление Политика
Материалы по теме
Отдать свой голос Собчак сочли возможным 9% россиян Политика
Собчак откажется от жесткой критики Путина в ходе избирательной кампании Политика
Навальный пообещал не доставлять удовольствие Кремлю критикой Собчак Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку