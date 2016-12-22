Собчак предложила провести в Крыму новый референдум

В Крыму необходимо провести новый референдум, считает телеведущая и претендент на пост президента России Ксения Собчак. Она также заявила, что не будет вести предвыборную агитацию на полуострове, так как не считает его российским

Ксения Собчак ​ (Фото: Петр Кассин / «Коммерсантъ»)

Телеведущая Ксения Собчак, которая объявила о своем намерении баллотироваться в президенты России, предложила провести в Крыму новый референдум. Об этом она заявила на встрече с жителями Екатеринбурга, передают «РИА Новости».

По ее словам, Россия «нарушила свои международные обязательства», а то, что происходило в Крыму в марте 2014 года, «нельзя назвать референдумом».

«И это основная точка отсчета. В Крыму живут люди. Мы не можем к ним отнестись как к субъектам геополитики. Я вижу выход из ситуации через новый независимый референдум, который подразумевает разные точки зрения», — заявила Собчак.

Она также сообщила, что не намерена проводить на полуострове предвыборную кампанию. «Я не буду агитировать в Крыму, потому что считаю, что он присоединен [к России] незаконно», — отметила она (цитата по ТАСС).

По мнению Собчак, перед новым референдумом должна быть организована «обширная и и равноправная агитация». В ситуации с Крымом «можно вести разговор о каких-то компенсациях», добавила она.

Министр по информации и массовым коммуникациям Крыма Дмитрий Полонский в разговоре с РБК назвал «цирком» и «позором» предложение Собчак провести новый референдум. «Она проявляет абсолютно позорные знания и понимания, как с юридической стороны данного вопроса, так и политической», — заявил Полонский.

По его словам, точка в вопросе принадлежности Крыма поставлена. «Никакого референдума не будет», — сказал он. Он также заявил, что «так называемым технологам или тем, кто занимается продвижением» Ксении Собчак на политической арене, «следовало бы тщательнее работать и подсказывать», потому что ее публичные заявления непоследовательны.

В пресс-службе главы Крыма Сергея Аксенова отказались прокомментировать слова Собчак о новом референдуме.

О намерении поучаствовать в гонке за президентское кресло Ксения Собчак объявила 18 октября. Спустя неделю, 24 октября, в ходе своей пресс-конференции она заявила, что «с точки зрения международного права» Крым является украинским.

«Мы нарушили наше слово, мы нарушили Будапештский меморандум 1994 года. Мы дали обещание, и мы это обещание не выполнили», — подчеркнула она.

Комментируя высказывание Собчак, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что это заявление «неправильное и по форме, и по сути, и с точки зрения международного права». Он подчеркнул, что де-юре и де-факто Крым — неотъемлемая часть России.

Кроме того, в публичную дискуссию с Собчак вступила депутат Госдумы Наталья Поклонская, которая назвал статус Крыма «необсуждаемым» вопросом. Собчак, отвечая на тезис Поклонской, в свою очередь указала на то, что вхождение Крыма в состав России не признала «ни одна мировая держава».

Комментируя РБК заявление телеведущей о необходимости провести новый референдум в Крыму, Поклонская указала на позицию президента России по этому вопросу. «Наш президент сказал, что статус Крыма и Севастополя не обсуждается. И точка», — заявила РБК депутат Госдумы и бывший прокурор Крыма.