Собчак откажется от жесткой критики Путина в ходе избирательной кампании

Ксения Собчак откажется от жесткой критики президента России во время предвыборной кампании. Проблема не в Путине, а «в нас самих», пояснил РБК политический эксперт штаба телеведущей Станислав Белковский

Ксения Собчак (Фото: Александр Земляниченко / AP)

Ксения Собчак во время избирательной кампании не намерена критиковать лично Владимира Путина. Это ее собственное, уже принятое решение, рассказал РБК главный политический эксперт штаба телеведущей Станислав Белковский. «Она (Собчак) не будет критиковать его лично. Она будет озвучивать тезисы, выступит с программой, которая является антипутинской по своей сути», — пояснил Белковский. Наличие такой программы — это и есть факт критики, считает эксперт штаба Собчак.

«Ввязываясь в полемику на тему «что сделал Путин», мы отвлекаемся от главного — а что, собственно, предлагаем мы сами? Мы должны объяснить народу, что проблема не в Путине, а в нас самих, в наших мозгах и стереотипах. Наше рабство создал не Путин, а мы сами себе», — считает Белковский.

Фамилия Путина в кампании будет звучать, но в нейтральном контексте — как президента Российской Федерации, избранного в соответствии с Конституцией, уточнил Белковский.

«На мой взгляд, отказ от жесткой критики президента — самое правильное в кампании оппозиционного кандидата. Во-первых, это депутинизирует наш мозг, во-вторых, свидетельствует о высоком моральном уровне кандидата», — говорит эксперт. «Если бы близкий мне человек стал моим соперником на выборах, я бы тоже не стал его «мочить», — резюмирует Белковский.

На момент написания материала пресс-секретарь Собчак Ксения Чудинова не ответила на звонок РБК.

Станислав Белковский стал главным политическим экспертом штаба Собчак 25 октября. Соответствующее предложение ему сделал глава штаба телеведущей Игорь Малашенко, рассказывал Белковский РБК.

На пресс-конференции 24 октября Собчак уже говорила, что не будет оскорблять Путина как человека: «Путин практически спас жизнь моему отцу. Путина-человека я оскорблять не буду». В то же время Собчак добавила, что это не значит, что ей нравится все, «что делает Путин-политик».

У Собчак есть определенные обязательства перед Путиным, которые предусматривают отказ от личных нападок, говорит политолог Виталий Иванов. Но смысла всерьез обсуждать кампанию телеведущей нет, уверен он: «То, что лежит на земле, упасть не может — Собчак явно не собирается набирать много голосов, поэтому она может делать все что угодно или, наоборот, не делать ничего». Собчак не намерена всерьез бороться за голоса избирателей, она просто отрабатывает номер, полагает Иванов.