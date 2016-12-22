После расстрела гвардейцев в Чечне в части уничтожили распорядок дня

После расстрела бойцов Росгвардии в Чечне сослуживцем руководство «для улучшения морально-психологической обстановки» решило отпускать бойцов в выходные за территорию части, проанализировать их обращения и пересмотреть нагрузку

Уничтожить распорядок дня

Спустя два дня после того, как старший лейтенант Марат Гаджиев расстрелял в расположенной в Чечне войсковой части № 6791 Росгвардии четверых своих сослуживцев и погиб сам, начальник штаба 46-й отдельной бригады оперативного назначения (ОБрОН; туда входит часть, где произошел инцидент) полковник В. Дубровин подписал распоряжение, которое должно улучшить «морально-психологическую обстановку в воинских коллективах». Текст распоряжения, датированный 25 октября и состоящий из 15 пунктов, есть у РБК, его подлинность подтвердил источник, близкий к Росгвардии. Документ закрепляет право военнослужащих на отдых и отпуск, а также регулирует порядок выезда за пределы гарнизона.

Первый пункт распоряжения предполагает, что в воинских частях бригады необходимо заменить распорядок дня на регламент служебного времени. «Распорядок дня воинской части изъять из всех подразделений, объектов, служебных документаций воинской части, уничтожить установленным порядком», — подчеркивается в документе. Распорядок дня воинской части — это регламентированное по времени выполнение основных задач в повседневной деятельности бойцов, учебы и быта личного состава подразделений и штаба воинской части, уточнил РБК полковник запаса Андрей Паюсов. Регламент — это дополнение к распорядку дня, он устанавливает сроки и продолжительность службы, подчеркнул он.

Во втором пункте распоряжения говорится, что решением командира в/ч должны быть определены выходные дни для личного состава «с возможностью выхода за территорию воинских частей». Полковник Дубровин также распорядился, чтобы в частях была принята «практика предоставления военнослужащим отпусков по личным обстоятельствам», проводить в подразделениях "еженедельно собрания", на которых будет рассматриваться вопрос о предоставлении "военнослужащим дополнительных суток отдыха"

Руководитель 46-й бригады дал распоряжение соблюдать график отпусков личного состава и пересмотреть служебную нагрузку на бойцов, сделав ее равномерной, проанализировать обращения военнослужащих и принять "меры по их разрешению", а также разрешить военным покидать гарнизон, но только с разрешения командира в/ч, а также организовать учет, хранение, выдачу оружия и боеприпасов в строгом соответствии с приказом № 192, которым утверждено «Руководство по артиллерийско-техническому обеспечению и перечню форм учетных документов» Росгвардии.

Выходные дни в России регламентированы федеральным законодательством, а не решением командиров частей. Как отметил Паюсов, командир части имеет право лишь предоставлять дополнительные выходные дни за переработку или за несение службы в наряде (выполнение специальных задач) в календарные выходные. «Если это не обусловлено повышением степени боевой готовности, введением одного из антитеррористических режимов или решением специальных задач — никто не имеет права ограничивать оставление военнослужащим расположения воинской части по окончании рабочего дня», — пояснил военный эксперт.

В четверг, 26 октября, в воинских частях, как следует из распоряжения Дубровина, должны были пройти «вечера вопросов и ответов с военнослужащими» — на этих встречах бойцам планировалось рассказать о новом подходе к распорядку дня в частях.

В пресс-службе Росгвардии отказались комментировать распоряжение Дубровина. С представителями 46-й бригады на момент написания материала связаться не удалось.

Бытовая версия

Старший лейтенант Гаджиев застрелил четверых бойцов Росгвардии, которые, как и он, служили в Чечне по контракту, 23 октября. Среди убитых оказался 29-летний капитан Илья Баныкин, который был назначен на должность командира инженерно-саперной роты войсковой части № 6791 за 15 дней до происшествия. Гаджиев был застрелен в результате ответной стрельбы, которую открыли военнослужащие дежурного подразделения.

На следующий день по факту убийства четверых военнослужащих было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух или более лиц), сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

В среду утром, 25 октября, на заседании Совета Федерации директор Росгвардии Виктор Золотов заявил, что старший лейтенант Гаджиев расстрелял сослуживцев из-за своих проблем с женой и жильем. Вечером в тот же день, как рассказали источник РБК, командира части № 6791 майора Романа Курдюкова задержали сотрудники военного следственного управления СКР по Южному военному округу.

«Курдюков устроил невыносимые условия службы. Доходило до угрозы увольнения за лежание на койке», — рассказал источник РБК, близкий к Росгвардии. По его словам, примерно за три недели до происшествия в в/ч № 6791 «был бунт против беспредела». Один из бывших сослуживцев задержанного отметил РБК, что Курдюков нарушал права подчиненных еще в 2012 году, когда ​был командиром первого батальона особого назначения в в/ч № 6779. По словам собеседника РБК, Курдюков мог запретить спать в обеденное время на кроватях, из-за чего бойцы были вынуждены ложиться на полу.

В четверг в пресс-службе Северо-Кавказского округа Росгвардии сообщили РБК, что Курдюков временно отстранен от исполнения должностных обязанностей на период проведения служебной проверки. «Он находится на территории 46 бригады оперативного назначения города Грозный», — сказано в сообщении. В ведомстве не смогли уточнить процессуальный статус командира.​