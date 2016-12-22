Замглавы Росгвардии стал основным кандидатом на пост главы Дагестана

В качестве основной кандидатуры на пост главы Дагестана рассматривается замдиректора Росгвардии Сергей Меликов, рассказали четыре источника РБК

Сергей Меликов (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Главным кандидатом на пост нового главы Дагестана стал замдиректора Росгвардии Сергей Меликов, ранее занимавший пост полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе. Об этом РБК рассказали два источника, близких к руководству Дагестана, ​и подтвердили два собеседника, близких к Кремлю.

«Меликов — наиболее вероятная кандидатура, он силовик, хорошо знает регион и пользуется там уважением», — сказал близкий к Кремлю источник РБК. «90% — Меликов», — добавил собеседник РБК, близкий к властям Дагестана, отвечая на вопрос, кто может возглавить республику. Еще один близкий к руководству Дагестана источник охарактеризовал Меликова как «равноудаленную от кланов в республике фигуру».

По словам источников, на этот же пост рассматриваются замглавы кремлевской администрации, бывший президент республики Магомедсалам Магомедов и начальник Академии государственной противопожарной службы МЧС Шамсутдин Дагиров.

По вопросу перестановок в Дагестане в администрацию президента ходил и сенатор от республики, вице-спикер верхней палаты Ильяс Умаханов, отметил собеседник РБК в Совфеде. Но от предложения возглавить республику он отказался, добавил источник в окружении главы республики Рамазана Абдулатипова.

Представитель Магомедсалама Магомедова сообщил РБК, что замруководителя администрации президента находится в «рабочей поездке», и пообещал передать ему вопросы РБК.

РБК направил официальные запросы в департамент по взаимодействию со СМИ Росгвардии и начальнику Академии государственной противопожарной службы МЧС России Шамсутдину Дагирову.

В четверг, 28 сентября, глава Дагестана выступит с обращением по поводу отставки, и на этой же неделе ожидается обнародование фамилии его преемника, отметил источник РБК в его окружении.​ Он подчеркнул: уходя накануне в отпуск, Абдулатипов предупреждал окружение, что отставки не будет.

Утром в среду, 22 сентября, источники РБК сообщили, что Абдулатипова экстренно вызвали в администрацию президента, где предложили ряд должностей и обсудили с ним кандидатуру возможного преемника. «Это было неожиданно для него, никто не з​нал. Глава республики рассчитывал доработать до конца», — рассказывал источник РБК в его окружении. Абдулатипов, по информации источника, не выразил пожеланий по преемникам и написал заявление «по собственному желанию». Позже глава республики подтвердил информацию насчет отставки в интервью «Говорит Москва».

Директор Центра экономических и политических реформ Николай Миронов связывал отставку с кремлевским курсом на омоложение кадров (Абдулатипову 71 год) и недостаточными управленческими навыками главы​. Близкий к руководству региона источник РБК добавлял, что в пользу отставки сыграли низкие рейтинги главы республики, многочисленные конфликты и «коррупциогенная атмосфера» в Дагестане.